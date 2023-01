Fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic generó polémica en las últimas horas al criticar el comportamiento de la selección argentina tras conquistar el Mundial, declarando su preocupación por los compañero de Lionel Messi debido a las burlas contra Francia y Mbappé luego de su coronación en Qatar 2022.

“No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto que se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. No se gana así”, indicó en diálogo con France Inter, sin pasar desapercibido.

Las palabras del sueco no cayeron nada bien en Argentina, donde arremetieron contra el actual jugador del Milan y excompañero de Messi en Barcelona. Y también se pronunció al respecto Sergio Agüero , exjugador de la ‘Albiceleste’, quien disparó contra Zlatan este jueves y no se guardó nada.

“Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales”, contestó el ‘Kun’ a través de un stream en Twitch.

“Siento que también me tiraste a mi, porque yo estuve ahí y me siento parte. Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa”, añadió tras opinar que le parece “rara” la opinión de Ibrahimovic.

“Raro, porque es un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Discutiste con Pep Guardiola, por algo después te quiso vender en Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera...”, deslizó.