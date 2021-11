No hay nada confirmado, pero ha generado ruido. Sergio Agüero sufrió un malestar torácico en medio del duelo de Barcelona vs. Alavés por LaLiga Santander. El delantero argentino salió a responder la información de Catalunya Radio que sostenía que el ex Manchester City sufría una arritmia cardíaca no benigna; y , ahora, la periodista Pía Show contó lo que conversó con el ‘Kun’.

La periodista argentina comentó en el programa Los ángeles de la mañana que se comunicó por chat con el delantero azulgrana. “Estoy bien, bien. Los rumores son terribles. Ahora estoy esperando para hacer pruebas, todavía no hice ni la primera, ja. Así que en una semana haré pruebas en la clínica y veremos los pasos a seguir. Pero es raro lo que se dice, no sé”, indicó Agüero.

“Mientras, sigo mi plan de recuperación. Después, veremos qué es lo mejor. Estuve internado cinco días, controlado, después de eso, era estar en reposo hasta la primera prueba. Así que, ahora es cuestión de paciencia. Me fui a Andorra tres días, estaba muy nervioso por todo lo que había pasado con la internación”, agregó el ‘Kun’.

Según el parte médico del club azulgrana, Agüero iba a ser baja al menos durante tres meses al someterse a un tratamiento para hacer frente a la arritmia que se le detectó; sin embargo, el delantero señaló que sería por lo menos medio año.

“Esto del corazón lleva tiempo y por lo menos son seis meses. Tengo 33 años y esperar seis meses, más tres de entrenamiento para ponerme bien, es complicado. Son nueve meses de estar parado, casi un año, por eso especulan con eso”, indicó.

Finalmente, el también streamer argentino sostuvo que “la otra semana o la siguiente veré lo que se hace, según lo que me digan. Si me dicen que no puedo seguir más, no seguiré más. Pero tengo que esperar las pruebas y resultados”.