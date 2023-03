En pleno streaming con Ibai Llanos , Sergio ‘Kun’ Agüero generó preocupación tras sentir una molestia en el corazón e hizo una pausa para analizar la situación. “Creo que me agarró una mini arritmia”, soltó y dejó atónito al español, quien le propuso ir al médico, obteniendo la negativa del argentino. “No, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar (si debo ir)”, contestó el exfutbolista. “Sentí algo raro, como fuera de circuito”, explicó luego. El video es viral en redes sociales.

