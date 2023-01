Sergio ‘Kun’ Agüero se vestirá de corto nuevamente para jugar con Barcelona SC de Ecuador en la ‘Noche Amarilla’, donde se realizará la presentación del conjunto guayaquileño de cara a la temporada 2023. “Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha”, señaló entusiasmado.

Este domingo a través del canal de Twitch de los ‘toreros’, el ídolo del Manchester City anunció su participación en el evento junto a Carlos Alfaro Moreno, presidente del club. La cita es el 28 de enero en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil y el rival sería Orense.

“Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar, así que podré jugar en la ‘Noche Amarilla’. Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha”, declaró el argentino, quien señaló sentirse en condiciones para estar sobre el verde.

Los espero amigos este próximo 28/01 en la gran #NocheAmarilla2023 de @barcelonaSc pic.twitter.com/Ws7iBKTlGd — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 9, 2023

“Me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar, pues en 15 días jugaré también un partido con mis amigos del Barcelona de España”, añadió.

De esta manera, el ‘Kun’ se sumará a la relación de figuras del fútbol mundial que formaron parte de una ‘Noche Amarilla’. Ronaldinho (2016), Diego Forlán (2017), Kaká (2018), Andrea Pirlo (2019), Alessandro Del Piero (2020) y Javier Mascherano (2021), fueron los anteriores invitados de honor del Barcelona SC para sus presentaciones.

“Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial, unos hinchas de Barcelona me reconocieron y me pidieron que viniera a la Noche Amarilla. Tuve que quedarme callado para no dañar esta sorpresa”, comentó Agüero.