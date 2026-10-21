Por Redacción EC

Khvicha Kvaratskhelia emitió un desgarrador mensaje tras confirmarse su grave lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida el 20 de octubre de 2026 durante el partido de la UEFA Champions League donde PSG venció 4-2 al FC Barcelona. La lesión lo obligará a pasar por el quirófano y perderse el resto de la temporada.

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