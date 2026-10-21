Khvicha Kvaratskhelia emitió un desgarrador mensaje tras confirmarse su grave lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida el 20 de octubre de 2026 durante el partido de la UEFA Champions League donde PSG venció 4-2 al FC Barcelona. La lesión lo obligará a pasar por el quirófano y perderse el resto de la temporada.

El atacante georgiano recurrió a su cuenta oficial de Instagram para desahogarse, compartiendo unas emotivas palabras que reflejan su tristeza, pero también su fe y determinación:

“No ha pasado mucho tiempo, pero sigue dando vueltas en mi cabeza una pregunta: ¿por qué precisamente yo? No estaba preparado para esto. Antes de cada partido que juego, le pido a Dios que salga ileso del campo, pero en vano. Sin embargo, entiendo que Dios me ha elegido. Y si, a través de lo que me está pasando, he podido ahorrarle esta prueba a otros futbolistas en el campo, entonces estoy dispuesto a atravesar este dolor, el trabajo, el sufrimiento y las lágrimas. Sé que debo volver más fuerte por los míos, que siempre están a mi lado. No los defraudaré, se lo prometo. No perderé ni un solo segundo. Gracias a todos por su apoyo. Hasta pronto”.

El apoyo de Cristiano Ronaldo

A raíz de esta dolorosa publicación, su gran ídolo de la infancia, Cristiano Ronaldo, le dedicó un conmovedor comentario de aliento para motivarlo en su proceso de recuperación:

“Las batallas más difíciles en el fútbol son a menudo las que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara, pero nunca olvides lo que te llevó a donde estás hoy, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de hasta dónde puedes llegar. Mantén viva esa chispa dentro de ti, ya que lo mejor que tienes aún está por venir”.

El PSG también reportó las bajas de Ousmane Dembélé y Marquinhos en el mismo encuentro, aunque ambos presentan problemas musculares menores comparados con el prolongado tiempo de recuperación (6 a 9 meses) que le espera al extremo georgiano.