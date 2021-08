Conforme a los criterios de Saber más

No es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, pero Kylian Mbappé, a sus 23 años, es la estrella de un equipo repleto de figuritas doradas. El presente y futuro de un PSG que gastó en una década más de mil millones de euros en fichajes. Por eso, en medio de la locura por el histórico debut de Messi, en París preocupa sobremanera su inminente partida al Real Madrid. Con su doblete ante el Reims, el francés llegó a los tres goles y dos asistencias en cuatro partidos esta temporada, firmando así su tercer mejor arranque liguero desde que llegó, en 2017. Solo en la 2018-19 (4G y 3A) y 20-21 (4G y 3A) superó los números de ahora.

“Mbappé es nuestro jugador, tú sabes que la industria del fútbol está siempre llena de rumores. Nuestro presidente y Leonardo han sido claros. Está con nosotros. Estoy muy contento con él, es uno de los mejores jugadores del mundo”, declaró Mauricio Pochettino tras el partido.

Mbappé en los primeros 4 partidos GOLES ASISTENCIAS 2017-18 1 1 2018-19 4 3 2019-20 1 2 2020-21 4 3

A horas de que finalice el mercado de pases (31 de agosto), el técnico mandó un mensaje que explotó como una bomba en Madrid: puso al galo de titular. Y cuando entró Messi (66′), no lo sacó. El reemplazado fue Neymar. En la media hora que estuvo Leo en el campo, con el marcador 2-0 arriba, se comprendió bien con Mbappé. No forzaron la asociación entre ambos, se dio por naturalidad. No se buscaron, pero se encontraron. El argentino le cedió tras pases al francés y viceversa .

En medio de los rumores sobre su futuro, Kylian solo atinó a publicar una foto en su cuenta de Instagram. “3 puntos, 2 goles...la noche perfecta”, posteó sobre lo que muchos creen que será su último partido vistiendo la camiseta de los parisinos. Fue un domingo brillante para el galo y la confirmación de que su partida -sea ahora por 180 millones de euros o el junio próximo en condición de libre- será un duro revés para la institución francesa. Y un “golazo” para el Real Madrid que hasta ahora no ha encontrado la solución al problema que dejó Cristiano Ronaldo.

Miles de aficionados alrededor del mundo esperaron ver el PSG vs Reims, encuentro que marca el debut de Lionel Messi como nuevo jugador del Paris Saint Germain. Mira aquí lo mejor de este hecho histórico en el fútbol.





¿Messi llenará el vacío de Mbappé?

“ Quédate este año y ganamos la Champions todos juntos. El año que viene te vas al Madrid ”, fue lo que le dijo Lionel Messi a Kylian Mbappé, según el argentino Fernando Czyz, periodista de TNT Sports, Doble Amarilla y Agencia EFE. El argentino, con 34 años encima, sabe de la importancia de tener al francés de 22, en sus mejores días, para ir por la ‘Orejona’. Eso sumando que Neymar será quien complete un tridente de ensueño.

Pero, más allá de todo lo que debe haber escuchado, el galo será quien tome la decisión. Si se va, Messi y Neymar tendrán que tomar las riendas del equipo y llevarlos a cumplir el gran anhelo de Nasser Al Khelaifi, el presidente del club: ser los mejores de Europa y el mundo.

"Juntos sería mejor": el titular de L'Equipe tras la victoria del PSG con Messi y Mbappé en cancha.

Mbappé tenía 16 años y 347 días cuando se convirtió en el jugador más joven en la historia del Mónaco en debutar profesionalmente, en diciembre de 2015. En su primera temporada combinó partidos con la filial y el primer equipo. En la segunda campaña, 2016-17, marcó 15 goles en la Ligue 1 y le dio el título local a su club después de 17 largos años. En diciembre de 2017 llegó al PSG para consagrar su carrera en París. Casi cuatro años después, con 135 goles y 63 asistencias en 174 partidos, Kylian parece desear caminar por otros rumbos .

MÁS EN DT | Real Madrid: Kylian Mbappé y los tres problemas que enfrentaría si llega al equipo merengue

En caso de irse, Lionel Messi deberá ser el encargado de llenar ese vacío. Algo que no sería problema para el rosarino si comparamos los números de ambos en las últimas cuatro temporadas. En ese tiempo, el francés (de 18 a 22 años) tuvo un promedio de 33 goles por campaña. Leo (de 30 a 33 años) anotó 41.5 tantos por temporada con el Barcelona.

COMPARACIÓN

GOLES L. MESSI

BARCELONA K. MBAPPÉ

PSG 2017-18 45 21 2018-19 51 39 2019-20 31 30 2020-21 38 42 Promedio 33 41.25

Messi-Neymar: ¿la dupla del PSG?

Este domingo, ante el Reims, el mundo del fútbol estuvo expectante para presenciar algo que nunca se dio: el debut del tridente ofensivo compuesto por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. La ‘MNM’, lo apodaron. El técnico Pochettino decidió reemplazar al brasileño por el argentino.

Si el PSG acepta la propuesta del Real Madrid antes del 31 de este mes, y Mbappé toma un vuelo hacia la capital española, los tres cracks no jugarán juntos. Por lo que el elenco parisino deberá centrarse en una dupla que se conoce muy bien desde su etapa en Barcelona: Messi y Neymar, dos grandes amigos que se volvieron a juntar en un equipo después de cuatro años.

Momentos para la historia: afuera Neymar, adentro Messi... Debut para el argentino en la #Ligue1xESPN. pic.twitter.com/XAcs7vynnf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2021

‘Ney’ llegó al Barza en 2013 procedente del Santos. Desde entonces disputó 145 partidos, anotó 90 goles (20 pases de Lionel) y dio 48 asistencias (22 a Lionel). El argentino, por su parte, en ese lapso de tiempo jugó 158 encuentros, marcó 153 tantos y repartió 66 pases gol.

“Lo que más quiero es volver a jugar con Messi”, dijo Neymar en diciembre de 2020. Su deseo de Navidad se cumplió de manera inesperada y ahora lo tiene en París. Aún no disputan ningún minuto juntos, pero será cuestión de tiempo para que eso ocurra. Mientras tanto, en París esperan que Mbappé decida brillar junto a los sudamericanos en la ciudad de la luz al menos por una temporada más.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El club parisino ganó de visita al Reims por una nueva jornada de la Ligue 1 con el tan esperado debut de Lionel Messi. El astro argentino entró al partido tres minutos después del segundo gol de su equipo (2-0, minuto 63), conseguido por Kylian Mbappé.