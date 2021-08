Conforme a los criterios de Saber más

Tres triunfos en tres fechas. Puntaje ideal con diez goles marcados. Líder absoluto de la Ligue 1. Clima inmejorable, de fiesta, y con la euforia latente en los días previos al debut de Lionel Messi este domingo 29 de agosto ante el Reims (1:45 p.m.). El París Saint Germain parece ser el club perfecto, al que ni el Fair-Play Financiero lo asusta, pero... siempre existe un obstáculo en todas las historias felices. Kylian Mbappé (París, 1998), la máxima figura de su dream team pensando en un futuro cercano y sabiendo que Neymar tiene 29 años y Messi 34, está dispuesto a dejar el club y cumplir su sueño de niño esta misma temporada: jugar en el Real Madrid. Lo que era un rumor que cada vez iba tomando forma en las últimas semanas, y sobre todo tras la llegada del rosarino, se hizo prácticamente oficial ayer.

Leonardo, director deportivo de la entidad francesa, en una entrevista con “RMC Sport” aceptó que el campeón del mundo en 2018 quiere partir en este mercado de pases a España. “Si quiere irse, no lo retendremos, pero será en nuestros términos”, señaló dejando en claro la posición del PSG.

Infografía: Jean Izquierdo.

Pese a que en algún momento hubo un sondeo de clubes ingleses, Mbappé solo quiere irse al Real Madrid. No a otro equipo. Y los merengues también anhelan tener a su nuevo “Cristiano Ronaldo”, por eso lanzaron la primera propuesta de 160 millones de euros. Sin embargo, esta fue rechazada porque “está muy lejos de lo que Kylian representa hoy”, según el propio Leonardo. Los parisinos quieren 220 millones , casi el monto que invirtió en Neymar (222 mills.) cuando lo compró al Barcelona en 2017 .

Los fichajes más caros de la historia. (Foto: Transfermarkt)

En estas horas, el PSG ve cómo se trunca el sueño de tener bajo el brillo de la ciudad de la luz al tridente Mbappé-Neymar-Messi para ganar la Champions League por primera vez. Probablemente el francés termine yéndose en este mercado y no libre en el siguiente (su contrato culmina en junio del 2022) por el simple hecho que la entidad gala no desea verlo partir libre. En las negociaciones que tuvieron club y jugadores se le ofreció una fortuna para renovar hasta 2027, pero no aceptó.

A menos de una semana que termine el mercado de pases (31 de agosto), la negociación PSG-Real Madrid por Kylian no será nada sencilla. El periodista español José Manuel Moreno informó, a través de su Twitter, que logró conversar con Florentino Pérez, presidente de la institución blanca, y ante la negativa de los parisinos respondió: “ya han contestado y groseramente”. Pero luego agregó: “estate tranquilo que estos días serán duros”.

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de la comunidad hispanoparlante, ha comprado los derechos de transmisión del tan esperado debut de Lionel Messi con el PSG. Gerard Piqué es el hombre detrás del histórico hecho para la plataforma Twitch.





La reunión clave

Este jueves al mediodía (hora peruana), en Estambul, Turquía, se llevará a cabo el sorteo de la Champions League 2021-22. En medio de la gala que tendrá la participación de los mejores clubes de Europa, y en el que estarán el Sheriff Tiraspol de Gustavo Dulando y el Malmö de Sergio Peña, habrá dos hombres que se llevarán las luces: Florentino Pérez y Nasser Al Khelaifi.

Según medios franceses, los presidentes del Real Madrid y PSG se reunirán una vez culminada la ceremonia. ¿El motivo? Obviamente que el futuro de Kylian Mbappé. Los españoles lo quieren ahora, los franceses ya se resignaron a verlo con otra camiseta.

De llegarse a concretarse el fichaje con las condiciones del elenco parisino (220 millones de euros), Kylian será el fichaje más caro de este mercado de pases y el segundo de la historia. Solo Neymar estará por encima de todos. Por ahora el pase de Jack Grealish (del Aston Villa al Manchester City por 117.50 millones, según Transfermarkt) es el más caro de esta temporada.

Fichajes más caro de la temporada 2021-22. (Foto: Transfermarkt)

Por su parte, de ingresar dinero por la venta al Real Madrid, PSG se pondría en marcha para conseguir un atacante de calidad para acompañar a Messi y ‘Ney’. El francés Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal) y el brasileño Richarlison (Everton), son los dos delanteros que se mencionaron de inmediato. Las alternativas para el puesto, de todos modos, no faltan, ya que la continuidad de Mauro Icardi en el equipo tendría mucho más sentido aún con la salida de Mbappé.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

LaLiga, Premier League y la Serie A decidieron apoyar a sus clubes para no ceder a jugadores en Eliminatorias de Conmebol. Uruguay y Brasil quedaría sin figuras ante Perú.