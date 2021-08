Conforme a los criterios de Saber más

Desde que aparecieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la única manera de juntarlos en un mismo equipo era en los videojuegos. No había otra forma de hacerlo porque era imposible que dos de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol estén en un mismo club. Pero el PSG estaría dispuesto a hacer ese sueño realidad y para lograrlo todo dependerá de Kylian Mbappé.

El astro argentino ha provocado un aluvión de nuevos seguidores en las redes sociales del club de París. Y es que la figura de Leo Messi trasciende mucho más allá del terreno de juego.

Cuando se pensaba que el PSG iba a contar con Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi, las cosas dieron un giro inesperado. El delantero campeón mundial con Francia informó a los directivos del club galo que estaba decidido a marcharse de París y pidió que negocien su salida porque no iba a renovar.

Ni la presencia de Lionel Messi ayudó a que Kylian Mbappé acepte renovar con el PSG. El delantero desde antes de la llegada de la estrella argentina, ya había solicitado marcharse. Sin embargo, Nasser Al-Khelaifi ha buscado por todos lados convencer al goleador de que renueve. Pero la respuesta es “no”.





Le ofrecieron 6 años de contrato, un aumento de sueldo llegando a los 3 millones de euros mensuales, igualando el pago que recibe Neymar, pero ni eso le convenció. Su decisión ya está tomada.

Kylian Mbappé quiere irse este mismo mercado de fichajes para dejarle alguna ganancia al PSG. El cuadro parisino sabe que de no venderlo podrían perder la oportunidad de generar un buen ingreso económico porque la próxima temporada el atacante se irá libre, sin dejar ni un solo euro.

Es más, el ex Mónaco ha solicitado reunirse con los directivos del PSG para que esta historia no se alargue más. Según informó el ‘Chiringuito’, Mbappé le pedirá a Al-Khelaifi que inicie negociaciones con el Real Madrid. Además, aseguraron que el delantero no iba a declarar a ningún medio sobre su futuro porque estaba convencido que el conjunto parisino no le iba a poner más trabas.

Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta mediados del 2022. (Foto: AFP)

-PRETENDIENTES-

Los medios españoles informan que el Real Madrid ha realizado una oferta por 120 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé. El cuadro blanco busca fichar al delantero desde hace varias temporadas. Es más, viene ahorrando para poder alcanzar una cifra bien alta para tener en sus filas a su nueva estrella.

Pero no solo el Real Madrid está interesado en fichar al jugador más buscado en este mercado de fichajes. A ese interés también se le ha sumado el Liverpool. Los ‘Reds’ están dispuestos a competir con el conjunto español y también le harán llegar una oferta al PSG.

El galo dio la bienvenida a Messi en el PSG. (Foto: Twitter Kylian Mbappé)

Según ‘L’Equipe’, el Real Madrid al enterarse de este nuevo pretendiente por Kylian Mbappé ha subido en 30 millones de euros la oferta que hace unos días le presentó al PSG. Eso quiere decir, que ahora estarían poniendo 150 millones sobre la mesa. Esta cifra es superior a los que pagó el cuadro parisino por el delantero en el 2017 cuando lo fichó por 145 millones de euros.

Desde España también informan que el Real Madrid ya le hizo llegar a Kylian Mbappé cómo sería contrato. Según “ABC”, el atacante firmaría por seis temporadas, con un salario de 25 millones de euros netos por año y una prima por incorporación de 40 millones. Sería el jugador mejor pagado en la plantilla del club merengue.

Kylian Mbappé quiso marcharse a Real Madrid hace unas temporadas atrás. (Foto: AFP)

-PLAN CRISTIANO MESSI-

El PSG es el único equipo que podría juntar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El cuadro parisino cuenta con un importante soporte económico gracias al apoyo de la familia real de Qatar, una de las más ricas en el mundo. Desde 2011, Qatar Investments han desembolsado casi 1.500 millones para que este equipo se convierta en el mejor de todos.

Económicamente hablando, el PSG ya es el mejor de todos. No tienen ninguna barrera para tener a cualquier jugador y lo acaba de demostrar fichando a Lionel Messi. Es el golpe más grande que acaban de lograr los parisinos con Nasser Al-Khelaifi a la cabeza. No realizaban un fichaje desde ese tipo desde la incorporación de Neymar y Kylian Mbappé en el 2017.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, sabe del interés del Real Madrid. Sin embargo, está buscando todas las posibilidades para que Kylian Mbappé se quede. Pero a medida que pasan los días esa posibilidad se vuelve más difícil. Entonces, tiene un plan B que también hará remecer el mundo del fútbol.

Si Kylian Mbappé no quiere estar junto a Neymar y Lionel Messi, buscará la forma de que otra super estrella del fútbol ingrese en ese tridente. El elegido es Cristiano Ronaldo. Al-Khelaïfi siempre buscó reunir a los tres en París y ahora se puede hacer realidad ese deseo.

A Cristiano Ronaldo le falta un año más de contrato en la Juventus. Pero el conjunto italiano está dispuesto a venderlo para hacer caja con el portugués porque la próxima temporada se irá libre y eso es lo que no quieren. Van a buscar hacer el mejor negocio posible con el futbolista que rosa los 37 años.

Además, Cristiano Ronaldo es un jugador muy caro para la Juventus que ha gasta un poco más de 30 millones de euros por temporada con el portugués. Sabe que este verano europeo puede salir beneficiándose con una probable vente.

Una de las posibilidades para que le PSG tenga a Cristiano Ronaldo sin gastar mucho dinero es incluir a un jugador como parte de pago. Recordemos que los parisinos tienen una lista larga de futbolistas transferibles. Así todo se haría más fácil.

La prensa española también asegura que el Real Madrid ve con buenos ojos que Kylian Mbappé llegue gratis al Real Madrid. Sería un gran negocio, pero también arriesgado porque el PSG podría venderlo a otro equipo este mismo verano.

El plan del equipo galáctico del PSG sigue su camino. Cristiano Ronaldo es el siguiente apuntando en la lista de refuerzos. Eso sí, todo dependerá de lo que pueda pasar con Kylian Mbappé. Aun hay tiempo hasta el 31 de agosto.

Saludo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | Fotos: Agencias

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aparecen en la lista de nominados para The Best 2020. (Foto: AFP)

