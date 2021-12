Kylian Mbappé descartó rotundamente su posible llegada al Tottenham, por si era necesario hacerlo públicamente. Tom Holland, intérprete Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’ intentó convencerlo de que cambie a PSG por el cuadro londinense, pero fracasó en el intento. En cambio, terminó descorazonando a todos los ‘spurs’.

MIRA | Mbappé reveló que no fichará por el Real Madrid en enero

“No creo que jugaré para el Tottenham en mi vida”, aclaró el atacante francés este martes, a través de una entrevista con CNN, tras ser ‘presionado’ por el actor en la ceremonia de entrega del Balón de Oro a principios de este mes.

“Holland me preguntó al respecto, pero no. Es un gran club y estoy seguro de que harán algo bueno esta temporada con Antonio Conte, que es un gran entrenador”, agregó Mbappé, quien no ha decidido su renovación con PSG y es pretendido por Real Madrid y otros grandes equipos.

Mbappé también aseguró “al 100%” que va a “terminar la temporada” con su actual club. Al ser consultado por una posible salida del equipo francés durante el próximo mercado de fichajes, el astro de 23 años, al que los rumores sitúan regularmente cerca del Real Madrid, respondió con una sonrisa: “En enero, no. Estoy en el PSG y estoy muy feliz. Al 100%, voy a terminar la temporada (en el PSG)”.

“Me entregaré al máximo para ganar la Liga de Campeones, la liga (francesa) y la Copa de Francia”, añadió.

Sobre el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Mbappé estimó que el PSG está “preparado” y que su club tiene “equipo para ganar”. “Lo único que tengo en mente es vencer al Real Madrid en febrero y en marzo”, señaló.

