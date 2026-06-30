Kylian Mbappé, figura de la selección de Francia, se refirió al próximo enfrentamiento ante Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero destacó el nivel de la Albirroja tras su histórica clasificación frente a Alemania y anticipó un partido exigente en la siguiente fase del torneo.

El atacante francés fue protagonista en la goleada 3-0 sobre Suecia, encuentro en el que firmó un doblete y continuó ampliando su registro goleador en la Copa del Mundo.

Imagen de Kylian Mbappe y Julio Enciso. Francia vs Paraguay chocan en octavos del Mundial 2026. Foto: EFE/ Ángel Colmenares/ SHAWN THEW

El capitán de Francia no dudó en resaltar el presente del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, que dio una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al vencer a Alemania en los dieciseisavos de final.

“Ellos demostraron que son un equipo hay que tomar en serio, vencieron a Alemania así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar”, señaló Mbappé, dejando en claro que no subestima al rival sudamericano.

"PARAGUAY ES UN EQUIPO QUE HAY QUE TOMAR EN SERIO. VENCIERON A ALEMANIA"



🗣️ Mbappé habló de la Abirroja, rival de Francia en octavos



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/stBheBK6iZ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Mbappé llega en gran forma al cruce ante la Albirroja

El delantero francés atraviesa un momento destacado en el Mundial 2026. Con sus recientes actuaciones, ha alcanzado los 18 goles en Copas del Mundo, consolidándose como una de las figuras ofensivas más determinantes del torneo.

Su capacidad goleadora, sumada al buen funcionamiento colectivo de Francia, convierte al equipo de Didier Deschamps en uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, el propio Mbappé ha dejado claro que Paraguay será un rival a tener muy en cuenta.

Paraguay, la gran revelación que desafía a Francia

La selección paraguaya llega al encuentro tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales, consolidándose como una de las revelaciones del certamen. Con Gustavo Alfaro al mando, la Albirroja buscará seguir sorprendiendo en el Mundial 2026 y avanzar a los cuartos de final.

VIDEO RECOMENDADO