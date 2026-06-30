Kylian Mbappe de Francia celebra este martes, al finalizar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Foto: EFE/ Ángel Colmenares
Kylian Mbappe de Francia celebra este martes, al finalizar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Foto: EFE/ Ángel Colmenares
Por Redacción EC

Kylian Mbappé, figura de la selección de Francia, se refirió al próximo enfrentamiento ante Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero destacó el nivel de la Albirroja tras su histórica clasificación frente a Alemania y anticipó un partido exigente en la siguiente fase del torneo.

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