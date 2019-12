Kylian Mbappé desea acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no escondió sus intenciones en una reciente entrevista con la revista France Football, aunque aseguró querer hacerlo de común acuerdo con PSG, su actual club, con el que no pretende mantener una cordial relación.

“La participación en los Juegos Olímpicos no está en mis manos. Por supuesto que quiero ir, pero si mi club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no entraré en conflicto”, afirmó el campeón del mundo en 2018 en un fragmento de la entrevista publicado en la página de Internet de la revista, antes de su aparición en papel el martes.

Mbappé definirá su presencia en Tokio 2020 con Leonardo, director deportivo del PSG. (Foto: AFP)

“Pronto hablaremos con Leo (Leonardo)”, el director deportivo del PSG, añadió Kylian Mbappé, mientras que el rector brasileño se mostró reticente a la idea.

Para Leonardo, una eventual convocatoria de Mbappé para Tokio (23 de julio-8 agosto) no debe hacerse en detrimento de su salud, ya que el delantero debe disputar la Eurocopa-2020 con los Bleus (12 junio-12 julio) y el PSG iniciará la Ligue 1 el fin de semana del 8 de agosto.

Si la estrella parisina de 21 años fuese convocado por el seleccionador olímpico Sylvain Ripoll, podría verse obligado a disfrutar de sus vacaciones durante el inicio del curso del PSG.

El delantero aseguró haber hablado de su eventual participación en los Juegos con el seleccionador Didier Deschamps.

“Deschamps fue categórico: eso no se hará nunca en detrimento de la Eurocopa”, explicó Kylian Mbappé.

“Si no puedo ir en 2020, me quedará 2024 en París, porque me gustaría realmente ir al menos una vez a unos Juegos Olímpicos en mi carrera”, concluyó el delantero.

Fuente: AFP