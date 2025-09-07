Francia derrotó 0-2 a Ucrania este viernes en Breslavia (Polonia) en el primer partido del Grupo D clasificatorio para el Mundial-2026. No obstante, Kylian Mbappé se quejó del poco descanso de los jugadores.

“No recuerdo un jugador que haya disputado 60 partidos al máximo nivel en una temporada. Es necesario más tiempo de descanso, de vacaciones, para intentar regenerar el cuerpo. Damos explicaciones y la respuesta es siempre que ganamos mucho dinero”, expresó

“Este año jugamos el Mundial de Clubes y, ni siquiera dos semanas y media después, ya estábamos de vuelta en los entrenamientos. Nos cuesta desconectar, es como si nos lanzáramos directamente a una nueva temporada”, añadió

La selección ‘gala’, por su lado, solventó un partido incómodo ante Ucrania y obtuvo sus primeros tres puntos con goles de Michael Olise (10) y del capitán Kylian Mbappé (82).