Una broma que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en un problema comercial y deportivo para Kylian Mbappé y LaLiga de España. El delantero del Real Madrid quedó en el centro de una polémica en China tras referirse a un meme que lo compara con Mao Zedong, histórico líder de ese país. La reacción fue inmediata: contratos publicitarios cancelados, partidos fuera de la televisión estatal y dos pedidos de disculpas para intentar frenar la crisis.

Durante una entrevista para el programa francés The Bridge, Mbappé fue consultado por su meme favorito. El futbolista respondió que se había reído con uno que superponía su rostro al de un supuesto dictador chino. Aunque no mencionó directamente a Mao Zedong, la imagen difundida en redes sociales hacía referencia al fundador de la República Popular China. El comentario provocó críticas en el país asiático, donde las referencias satíricas a figuras históricas tienen una sensibilidad política particular.

🇨🇳 El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA: “El meme mío con el que más me he reído…” https://t.co/7zZMGX4mZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

Contratos cancelados y repercusiones comerciales

Las consecuencias alcanzaron directamente el bolsillo del delantero. Las compañías Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el francés y justificaron sus decisiones con su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

La plataforma Xiaohongshu, conocida como RedNote, también informó que revisaría y retiraría contenidos promocionales del futbolista, aunque aclaró que su acuerdo con Mbappé había terminado en diciembre de 2024. Por ahora, no existe una cifra oficial sobre el dinero que el jugador dejará de percibir por los contratos cancelados.

La repercusión más delicada llegó con la decisión de CCTV, la televisión estatal china, de suspender las transmisiones de los partidos de LaLiga y retirar anuncios y videos protagonizados por Mbappé. La medida amenaza la exposición del campeonato español en uno de sus mercados internacionales.

LaLiga protege en China un negocio audiovisual y comercial que podría alcanzar los 400 millones de euros, según informaron medios españoles. Sin embargo, esa cifra corresponde al valor potencial del negocio, no a pérdidas confirmadas por esta controversia. Tampoco se ha informado cuánto durará la suspensión ni si afectará a todos los acuerdos de retransmisión.

Dos disculpas para contener el daño

Ante la escalada de la polémica, Mbappé publicó un comunicado en sus redes sociales en francés, inglés y chino. “Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo”, reconoció el delantero. Luego, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos y expresó su respeto por el pueblo chino y su historia. “Lo lamento sinceramente”, concluyó.

KYLIAN MBAPPÉ Y SU PEDIDO DE DISCULPAS A CHINA POR SUS DICHOS SOBRE MAO ZEDONG 🇨🇳🙏 "Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen en la que yo mismo aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y hoy entiendo que hirió a muchas personas en China y a integrantes de la comunidad china de todo el mundo" "Pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por mis palabras. Esa no era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamento sinceramente lo ocurrido" — Diario Olé (@DiarioOle) October 27, 2026

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también salió al frente de la crisis. El dirigente pidió disculpas en nombre de la competición y de sus clubes, y dejó claro que las declaraciones del francés fueron personales y no representan a la institución. “Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino”, manifestó.

Tebas advirtió que no pueden permitir que una actuación individual perjudique a los clubes y a millones de aficionados chinos. Además, anunció que LaLiga desarrollará un protocolo de sensibilización y comunicación junto con equipos y futbolistas para reforzar el respeto a distintas culturas y evitar situaciones similares.

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español. No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación. Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

Ahora, el desafío será recuperar la confianza de los socios comerciales y restablecer las transmisiones. Las disculpas ya fueron públicas, pero el impacto económico y deportivo de la controversia todavía está por determinarse.

*******

SOBRE EL AUTOR