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Resumen

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Kylian Mbappé está envuelto en una polémica entre China y España tras una broma del meme del dictador. (Foto: Agencias)
Kylian Mbappé está envuelto en una polémica entre China y España tras una broma del meme del dictador. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Una broma que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en un problema comercial y deportivo para Kylian Mbappé y LaLiga de España. El delantero del Real Madrid quedó en el centro de una polémica en China tras referirse a un meme que lo compara con Mao Zedong, histórico líder de ese país. La reacción fue inmediata: contratos publicitarios cancelados, partidos fuera de la televisión estatal y dos pedidos de disculpas para intentar frenar la crisis.

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