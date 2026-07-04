Kylian Mbappé volvió a ser determinante con la selección de Francia al marcar el único gol en la victoria 1-0 sobre Paraguay por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Sin embargo, más allá del resultado, el atacante también llamó la atención por sus declaraciones tras el encuentro, donde cuestionó el estilo de juego del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, caracterizado por la intensidad física y las constantes infracciones.

El delantero francés no ocultó su incomodidad por el desarrollo del partido, que tuvo varios momentos de fricción y juego cortado. “Si tenemos que bajar al barro y meter las manos en la mie***, las metemos. Nosotros también sabemos jugar el fútbol sucio”, expresó Mbappé, dejando en claro que Francia supo adaptarse a las condiciones que impuso Paraguay en el campo.

A pesar de sus críticas, el goleador también reconoció que este tipo de planteamientos forman parte del fútbol competitivo. “No hay buenas o malas formas de jugar, solo una, que es ganar”, agregó, valorando finalmente el objetivo cumplido por su selección en un duelo complicado.

El partido se mantuvo muy cerrado durante gran parte del trámite, con Paraguay sosteniendo el empate gracias a un ordenado bloque defensivo. No obstante, en el minuto 69, una falta sobre Désiré Doué dentro del área fue sancionada como penal, y Mbappé no falló desde los doce pasos para darle la clasificación a Francia.

Con este resultado, el equipo dirigido por Didier Deschamps avanza a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Marruecos, en busca de seguir en carrera por el título.