Siempre que se habla del futuro de Kylian Mbappé se arma un ambiente de dudas e incógnitas que solo el jugador será capaz de aclarar. El francés aún tiene contrato con el PSG hasta el 2024, y ante la posibilidad de que se marche pronto, el club está en un constante tira y afloja.

Una de los destinos más sonados es el Real Madrid, quien estuvo muy cerca de tener en sus filas a ‘Donatello’ el pasado mercado de fichajes. Aunque en las últimas semanas, Liverpool ha mostrado interés. Así que el próximo paradero del futbolista aún es incierto.

Una de las obsesiones de Mbappé es ganar el Balón de Oro. En conversación con la revista France Football, el francés aseguró que tener este trofeo en sus manos es más complicado en el PSG.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, indicó.

Otras de las deudas pendientes de ‘Kiki’ es la Champions League, al ser consultado sobre el tema, respondió de manera contundente: fue el mejor durante cinco años consecutivos en Francia.

“No sé qué le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienen que hablar con la gente que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui el mejor jugador y el máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1″, aseguró.