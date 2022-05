El destino futbolístico de Kylian Mbappé finalmente fue resuelto, luego de confirmarse su continuidad en el PSG. El delantero seguirá en la Ligue 1 de Francia hasta el 2025 y descartó la oferta del Real Madrid, aunque reveló que la ilusión de su niñez de jugar con la camiseta de los ‘Merengues’ no se ha esfumado.

Durante una entrevista para la BBC, el talentoso futbolista no desechó la posibilidad de firmar por el reconocido club español dentro de algún tiempo. “Nunca termina”, fue la frase que utilizó ‘Kiki’, tras ser consultado sobre su sueño de llegar al Madrid.

“No se sabe lo que puede pasar en el futuro. Renuncio a pensar en eso. Solo me enfoco en el presente y por eso es que firme un nuevo contrato de tres años más con el Paris Saint Germain”, agregó Mbappé en la conversación.

“La semana pasada tomé la decisión de quedarme. Primero hablé con el presidente del Real Madrid, porque le tengo mucho respeto a él y al club. Creo que era importante decirlo personalmente que no me iba a ir. Para ser un gran jugador, tienes que ser honesto. Todo fue genial, porque tenemos una buena relación”, manifestó Kylian.

“Estoy 100 % concentrado en mi juego. No tuve que seguir las especulaciones. Durante la temporada estuve enfocado por completo, porque tenía objetivos individuales y objetivos colectivos. Era importante mantenerme centrado en el campo y tomar mi decisión cuando terminara la competencia”, resaltó el delantero.

Finalmente, Kylian Mbappé explicó los motivos de quedarse en PSG. “Dejar mi país no era lo correcto, había un aspecto sentimental en eso. Trato de ser un ejemplo porque sé que muchos jóvenes me miran todo el tiempo y quiero darles la mejor manera de disfrutar la vida, aunque no sea como jugador de fútbol. Hay que disfrutar y mirar las cosas reales de la vida”, sentenció el deportista.