“Kylian Mbappé está resignado”, se lee en “Marca”. Los últimos sucesos dan cuenta de que el atacante francés se quedará en el PSG y tendrá que postergar una temporada su sueño de jugar en el Real Madrid.

El tictac en España se está acabando y para el Real Madrid no solo el tiempo está en su contra. Al poderío económico del PSG no sorprendió los 170 millones más 10 en variables que puso sobre la mesa el cuadro español y no había acuerdo por el pase de Kylian Mbappé.

Se sabe que el futbolista quiere ir al Real, aunque sus últimos gestos parecen ser de un jugador que aún no verá cumplir su sueño. Desde sus emotivas celebraciones por sus dos goles ante el Reims, “La noche perfecta” en sus redes sociales y su “estoy bien, tranquilo” de ayer, fueron los síntomas más claros de lo que estaba pasando en las reuniones entre los directivos.

Salvo giro de último minuto, Mbappé se quedará en el PSG. Hoy cierra el mercado de pases a la medianoche europea (5 de la tarde en Perú), y solo hay una esperanza para el Real. Florentino Pérez ha tratado de negociar directamente con el emir de Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani, quien tendría la última palabra, aunque aún tiene que batallar con lo que significa el PSG como imagen para Qatar con miras al mundial del próximo año.

¿Por qué resulta importante que Mbappé se quede en el PSG?

Objetivo Champions

El plan de PSG pasa también por lo deportivo, ya que consideran que tienen el plantel perfecto para concretar el sueño de la Champions League. Vienen de una final y semifinal en el certamen, y saben que, con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé pueden dar el gran salto.

Quedará para la historia que este tridente consiga la primera Champions League para el PSG. Es el equipo de la ciudad donde nació, del cual es hincha y en los últimos meses se ha ganado la antipatía de toda la ciudad.

El club parisino ganó de visita al Reims por una nueva jornada de la Ligue 1 con el tan esperado debut de Lionel Messi. El astro argentino entró al partido tres minutos después del segundo gol de su equipo (2-0, minuto 63), conseguido por Kylian Mbappé.

Sin bien, irse totalmente gratis al final de la próxima temporada será un golpe duro para el PSG, quizás a los aficionados le perdonen eso si deja la ‘Orejona’ en sus vitrinas.

Además, para el PSG vender a Mbappé al Real Madrid no solo significa debilitar sus opciones, sino reforzar a un rival que también es candidato para la ganar el certamen. Con clubes reforzados como el Chelsea, Manchester City, Bayern, que el Real Madrid de un paso adelante suena peligroso para los intereses europeos.

Por eso, incluso, hasta surgió la información de que los parisinos intentarán renovar el contrato del francés, mejorando el sueldo de 25 millones que ya percibe, esto para que el próximo año no se vaya libre.

Economía fuerte

El próximo año, encontrará a un Real Madrid cuajado. Como en la temporada 2020-21 y en esta, el Real Madrid no ha gastado mucho en el mercado de pases -para esta campaña llegó libre Alaba y están por fichar a Camavinca por 30 millones-, por lo que para el próximo año podrá tener los recursos para formar un Dream Team.

Desde el lado económico, Mbappé por el momento seguirá en el PSG con un sueldo de 25 millones de euros por temporada. Para cuando llegue al Real Madrid, tranquilamente podría pasar a ser el mejor pagado del fútbol mundial. Hoy Neymar y Messi cobran alrededor de 30-35 millones de euros. Cristiano Ronaldo bajó a 25 en el Manchester United. El sueldo que le ofrece hoy Real Madrid es de 30 millones. De llegar libre el próximo año, quizás esa ficha puede subir y superar la del brasileño y el argentino.

