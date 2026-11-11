Mbappé enciende las alarmas en Francia: no entrenó y es duda ante Italia por la UEFA Nations League. (Foto: AFP)
Mbappé enciende las alarmas en Francia: no entrenó y es duda ante Italia por la UEFA Nations League. (Foto: AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Redacción EC

Kylian Mbappé podría perderse el duelo entre Francia e Italia por la UEFA Nations League. El delantero no participó en el entrenamiento de hoy debido a unas molestias en los isquiotibiales que arrastra desde su actividad con el Real Madrid. Su presencia en el encuentro del jueves todavía está en duda.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?