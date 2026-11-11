Kylian Mbappé podría perderse el duelo entre Francia e Italia por la UEFA Nations League. El delantero no participó en el entrenamiento de hoy debido a unas molestias en los isquiotibiales que arrastra desde su actividad con el Real Madrid. Su presencia en el encuentro del jueves todavía está en duda.

La situación generó preocupación en la selección francesa, aunque desde el entorno del club blanco aclararon que no se trata de una lesión. Según informó ESPN, la decisión de apartarlo de los trabajos responde a una medida preventiva por la acumulación de partidos que ha afrontado el atacante durante el inicio de temporada.

Ante esta situación, Francia anunció la convocatoria de Senny Mayulu, extremo del PSG que recibió su primer llamado a la selección absoluta. El futbolista ya había defendido a su país en las categorías juveniles Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21, pero ahora tendrá la oportunidad de integrarse al equipo mayor para los compromisos ante Italia y Turquía.

Heureusement qu’il y a les copains 🤗 https://t.co/pZ0cxs8rKo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2026

La posible ausencia de Mbappé se suma a la baja de Aurélien Tchouaméni. El mediocampista sufrió una lesión en el aductor derecho y abandonó la concentración para regresar a Madrid. El Real Madrid tiene previsto realizarle pruebas médicas para determinar el alcance de la dolencia y el tiempo que necesitará para recuperarse.

Mbappé llega a esta convocatoria con una importante carga de minutos: disputó los 16 encuentros del Real Madrid en lo que va de temporada y registra 17 goles y tres asistencias. Solo fue sustituido en dos ocasiones, ante Sevilla y RB Leipzig, cuando faltaban menos de cinco minutos para el final. Francia deberá evaluar su evolución antes de definir si podrá contar con su principal figura.

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