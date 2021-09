PSG venció 2-0 a Montpellier por la jornada 8 de la Ligue 1 y los hinchas parisinos lo celebraron a lo grande, pese a la ausencia de Lionel Messi por una lesión que lo aqueja fechas atrás. Sin embargo, durante la segundo mitad del partido un hecho quedó registrado por las cámaras de televisión.

Kylian Mbappé, tras ser cambiado por el DT Pochettino, no dudó en manifestar su desagrado por los pases que Neymar Jr. no le brindaba para culminar la jugada.

“Él no me la pasa”, se pudo apreciar a través de la casa televisora Canal Plus cuando enfocaron al joven jugador francés. Las imágenes mostradas no pasaron por alto y de inmediato fue tendencia en redes sociales.