El delantero de Francia, Kylian Mbappé, durante una sesión de entrenamiento en Clairefontaine-en-Yvelines, cerca de París, el 9 de noviembre de 2026. (FRANCK FIFE / AFP)
El delantero de Francia, Kylian Mbappé, durante una sesión de entrenamiento en Clairefontaine-en-Yvelines, cerca de París, el 9 de noviembre de 2026. (FRANCK FIFE / AFP)
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Por Redacción EC

En la recta final de la UEFA Nations League, una sospecha fue confirmada para mal de la selección de Francia: Kylian Mbappé no jugará ante su similar de Italia. Sin aparecer en el entrenamiento, Zinadine Zidane se encargó de informar sobre la desafección del artillero un día antes del importante duelo.

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