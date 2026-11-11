En la recta final de la UEFA Nations League, una sospecha fue confirmada para mal de la selección de Francia: Kylian Mbappé no jugará ante su similar de Italia. Sin aparecer en el entrenamiento, Zinadine Zidane se encargó de informar sobre la desafección del artillero un día antes del importante duelo.

El jueves 12 de noviembre, ‘Les Bleus’ se medirán ante ‘La Azurra’ (2:45 p. m. / hora peruana) en el estadio San Siro de Milán por la fecha 5 de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, pertenecientes al grupo A que lidera la visita con 10 puntos, seguido por los locales con 7 unidades. Un duelo por la punta de la serie.

MBAPPÉ SERÁ BAJA EN FRANCIA POR UNA MOLESTIA Así lo confirmó Zinedine Zidane, DT de Les Bleus, en la previa del partido ante Italia por la UEFA Nations League. #DSPORTSNoticias https://t.co/V3nH0Y8kPk — DSPORTS (@DSports) November 11, 2026

Sin embargo, los dirigidos por ‘Zizou’ no contarán con una de sus máximas estrellas, pues el delantero del Real Madrid fue desconvocado debido a molestias en el bíceps femoral (isquiotibiales), por lo que no pudo ser parte de los entrenamientos del plantel en Clairefontaine.

“Como de costumbre, no vamos a tomar ningún riesgo, cero riesgos. Ya sea con Kylian o con todos los jugadores de todas formas, son cosas que son lamentables, perder a jugadores. Eso hace parte del juego y espero que justamente no sea muy grave y que podamos contar con él para el domingo”, declaró el exfutbolista y estratega francés.

En la selección francesa -de manera optimista- se espera que las evaluaciones no evidencien algo grave y puedan contar con el artillero galo para el siguiente partido ante Turquía, el domingo 15 de noviembre (2:45 p. m. / hora peruana) en el Matmut Stadium de Gerland, donde buscarán sellar su clasificación o llegar ya clasificados a los cuartos de final del certamen.

Al respecto, Francia convocó al extremo del París Saint-Germain, Senny Mayulu, en lo que es su primera llamada como internacional con la selección absoluta tras su paso por la Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21.

Ya contaban con una baja

A la ausencia de Kylian se suma la baja de Aurélien Tchouméni, mediocampista que sufrió una lesión en el abductor derecho. Tras abandonar la concentración regresó a la capital española, donde el Real Madrid tiene previsto realizarle pruebas médicas que determinen el alcance de la dolencia y el tiempo necesario para su recuperación.

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