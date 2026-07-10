Con hielo sobre el empeine del pie derecho, pero con la sonrisa intacta. Así terminó Kylian Mbappé la noche en Boston. Mientras el resto de sus compañeros celebraba la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, él alternaba abrazos con una bolsa de hielo sujetando el pie que, por algunos minutos, paralizó a todo un país. Fue una escena curiosa: el futbolista más determinante de la Copa abandonó el campo lesionado, aunque apenas sonó el pitazo final volvió a sonreír, saltó con el grupo y dejó la sensación de que el susto, al menos por ahora, no pasó de eso.

Francia derrotó 2-0 a Marruecos en un partido mucho más complejo de lo que refleja el marcador. La selección africana resistió durante una hora y obligó a Didier Deschamps a buscar respuestas en una plantilla que parece confeccionada para no depender de un solo nombre. Sin embargo, cuando el partido exigía una diferencia individual, apareció Mbappé.

AHORA SÍ: ¡DERECHAZO Y GUARDAR!



Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Antes, incluso, había fallado. En el primer tiempo desperdició un penal que el arquero Bono controló sin mayores dificultades. Un detalle menor para un delantero acostumbrado a convertir los errores en anécdotas. A los 60 minutos recibió una pelota suelta tras un tiro de esquina, acomodó el cuerpo y sacó un remate cruzado imposible para el arquero marroquí. Era su octavo gol en el Mundial y el tanto que terminó rompiendo la resistencia de Marruecos.

Seis minutos después llegó el segundo golpe francés. Ousmane Dembélé aceleró por el carril central y definió con un disparo rasante para sentenciar la clasificación.

Parecía una noche perfecta. Hasta que a los 77 minutos Mbappé se dejó caer en la mitad de la cancha sujetándose el empeine derecho. El silencio duró apenas unos segundos, pero alcanzó para preocupar a Didier Deschamps y a millones de franceses que saben que buena parte de sus aspiraciones pasan por el estado físico del delantero del Real Madrid.

Fue sustituido de inmediato. En el banco apareció la bolsa de hielo. Y comenzaron las preguntas.

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates after winning the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

Un récord inigualable

Más allá de la clasificación, el partido dejó otra estadística que explica por qué Mbappé ya ocupa un lugar irrepetible en la historia de los Mundiales. Según el estadístico Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, un total de 7.295 futbolistas han disputado al menos un partido en una Copa del Mundo desde Uruguay 1930.

De todos ellos, apenas nueve consiguieron marcar ocho o más goles en una misma edición mundialista. Apenas el 0,12 % de todos los jugadores que alguna vez pisaron una Copa del Mundo. Dicho de otra manera: solo uno de cada 811 mundialistas logró semejante hazaña.

Mbappé acaba de romper incluso esa barrera. Con el gol frente a Marruecos se convirtió en el único futbolista de toda la historia que alcanzó ocho goles en dos Mundiales distintos.

Ya lo había conseguido en Qatar 2022. Ahora volvió a repetir la cifra en Estados Unidos, México y Canadá. Ni Pelé. Ni Ronaldo Nazário. Ni Miroslav Klose. Ni Gerd Müller. Ni Just Fontaine.

¡Preocupación en Francia! Mbappé fue captado con hielo en el tobillo tras salir lesionado ante Marruecos (Foto: EFE) / WILL OLIVER

Nadie. Solo Mbappé. Y todavía le quedan, como mínimo, dos partidos más para seguir ampliando una estadística que parece escrita para otra época.

Porque mientras el resto persigue récords acumulando Mundiales, el francés los rompe repitiendo cifras extraordinarias. En esta Copa tiene 8 tantos al igual que Lionel Messi, y en tabla general suma 20: 4 en Rusia 2018, 8 en Qatar 2022 y 8 más en este Mundial.

Francia puede darse el lujo de esperar

El susto físico obliga ahora a cambiar el foco. Las próximas horas serán determinantes para conocer la gravedad del golpe sufrido en el empeine derecho y confirmar si Mbappé estará disponible para la semifinal del martes 14 de julio frente al ganador de la llave entre España y Bélgica.

Francia, sin embargo, tiene un privilegio que pocas selecciones pueden darse. Puede esperar. El equipo de Didier Deschamps posee una de las plantillas más profundas del torneo. Frente a Marruecos ingresó Jean-Philippe Mateta y respondió con un rendimiento convincente, incluso generando una ocasión clara de gol. Más atrás aparece Marcus Thuram como otra alternativa natural para el ataque.

Y si el problema requiere algunos días más de recuperación, Francia seguirá contando con una línea ofensiva encabezada por Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola, futbolistas capaces de sostener el peso ofensivo sin desarmar el funcionamiento colectivo.

France's forward #10 Kylian Mbappe (R) shoots and misses a penalty during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Ese será precisamente el plan francés. Primero esperar los estudios médicos. Después evaluar la evolución diaria del delantero. Y finalmente decidir si vale la pena asumir riesgos en semifinales o administrar los tiempos pensando en el partido más importante de todos.

Porque Francia no necesita que Mbappé juegue infiltrado ni limitado físicamente. Lo necesita entero. Con la explosión que rompe defensas. Con la velocidad que obliga a retroceder veinte metros al rival. Con la confianza de quien convirtió los Mundiales en su escenario favorito.

Mientras tanto, en Clairefontaine nadie dramatiza. El hielo en el empeine parece formar parte del protocolo habitual después de una batalla física como la que planteó Marruecos.

Y si todo evoluciona con normalidad, el martes volverá a aparecer el hombre que ya no compite únicamente contra las mejores defensas del planeta.

Ahora también compite contra la historia. Porque entre más de siete mil futbolistas que alguna vez disputaron un Mundial, solo uno ha sido capaz de marcar ocho goles en dos ediciones distintas.

Ese futbolista se llama Kylian Mbappé. Y su historia, lejos de terminar, todavía parece estar escribiendo el capítulo más grande de todos.

SOBRE EL AUTOR