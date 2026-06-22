Kylian Mbappé alcanzó un nuevo hito en su brillante carrera al igualar los 16 goles de Miroslav Klose en la tabla histórica de las Copas del Mundo. El delantero de la Selección de Francia consiguió esta marca tras anotar un doblete frente a Irak en la fase de grupos del Mundial 2026, confirmando su lugar entre los máximos artilleros en la historia del torneo.

A sus 27 años, Mbappé ha distribuido sus goles en tres ediciones mundialistas, demostrando una regularidad notable en la élite del fútbol internacional. Su cuenta comenzó en Rusia 2018 con cuatro tantos, se consolidó en Catar 2022 con ocho anotaciones y continúa en Norteamérica 2026, donde ya suma cuatro goles, incluidos los recientes ante Senegal e Irak.

El atacante francés no solo destaca por la cantidad, sino por el impacto de sus goles en instancias decisivas, consolidándose como una de las grandes figuras de su generación. Su velocidad, capacidad de definición y liderazgo ofensivo han sido claves para mantener a Francia como protagonista en los últimos torneos.

Pese a haber igualado el registro de Klose, Mbappé se mantiene momentáneamente en la segunda posición de la tabla histórica. En este mismo Mundial, Lionel Messi logró superar la marca y se posiciona como el máximo goleador absoluto con 18 tantos, elevando aún más la exigencia en una carrera que promete seguir haciendo historia.