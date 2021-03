Kylian Mbappé ha sido uno de los jugadores de la selección francesa más señalados por los fanáticos y los medios locales. El delantero estuvo lejos de su mejor versión en la decepcionante presentación contra Ucrania (1-1) en la primera jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

Sin el brillo que usualmente le caracteriza dentro de un campo, el futbolista de PSG fue reemplazado en el minuto 77 por Anthony Martial. Luego del pitazo final y con un solo punto sumado en casa, el seleccionador Didier Deschamps admitió que el goleador no tuvo su mejor jornada con la camiseta nacional.

“Hablaré tranquilamente con él. Mbappé sabe que no ha jugado un buen partido. No estaba en las mejores condiciones y no tenía buenas sensaciones. El rival se adaptó y siempre había tres o cuatro jugadores sobre él. El planteamiento de Ucrania complicó su influencia sobre el juego”, explicó el DT en conferencia de prensa.

En la misma línea, Bixente Lizarazu analizó la labor de Kylian a partir de lo que planificó el conjunto dirigido por el histórico Andriy Shevchenko. Así, el marcador campeón del mundo en Francia 1998 ayudó a paliar la ola de críticas con el atacante 22 años, pero dio una serie de recomendaciones para que esté preparado frente a circunstancias adversas.

“Kylian Mbappé tendrá que acostumbrarse a este tipo de estrategia. Sería anormal que jugadores como él no fueran vistos de esa manera. Mbappé debe prepararse ese tipo de bloqueos. Sabemos que necesita espacio para expresarse, así que los entrenadores y los jugadores rivales se asegurarán de que no tenga mucho”, anticipó el ex Bayern Múnich.

“Tendrá que encontrar otras armas sin necesariamente usar su velocidad. A él le toca renovarse, adaptarse, ofrecer otras alternativas, ya sus compañeros encontrarán cómo aprovecharlas”, agregó el retirado defensor en la columna que publica periódicamente en el prestigioso diario L’Equipe.