La primera vez que Kylian Mbappé pudo llegar al Real Madrid fue en el 2017. El club blanco había llegado a un acuerdo económico con el Mónaco por aquel jovencito con proyección a crack. Pero apareció el PSG y sus petrodólares para seducir al entorno del francés y llevárselo por US$195 millones y, según reveló el “L’Equipe”, un salario de 18 mlls. por cinco temporadas. Fue el inicio de una novela que terminó el último lunes con el anuncio oficial de su llegada al rey de Europa, pero también fueron siete años en los que la vida le dio una lección: el dinero no compra la felicidad.

El cuadro parisino invirtió unos US$668 millones en los siete años en los que convirtió a Kylian en su jugador franquicia en busca de la ansiada Champions, torneo que estuvo a punto de ganar en el 2020, cuando cayó en la final ante el Bayern Múnich. Según el citado medio, además de lo abonado en las cinco primeras campañas, en mayo del 2022 lo retuvo con el contrato más alto, nunca antes visto en la historia del deporte: 195 millones como prima solo por su firma, un salario de 78 mlls. y otra bonificación de fidelidad, de la que solo recibió 76 mlls. Y, claro, también la presión que ejerció el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron. Mbappé no solo era la cara del PSG, también de la Ligue 1 y del país mismo.

Pero dinero, lujos y comodidades no dan la felicidad. “Hay cosas en el PSG que me hicieron infeliz, pero que no podía mostrar porque era un líder y no se sigue a un líder deprimido” , reveló en su primera conferencia de prensa como jugador del Real Madrid y en la previa del amistoso de su selección ante Luxemburgo (2 p.m. / Star+).

“En PSG me dijeron que no iba a jugar en toda la temporada. Me hablaron violentamente. Luis Enrique [el técnico] y Luis Campos [director deportivo] me salvaron” , añadió contando el calvario que vivió esta última campaña.

En medio de un problema con el PSG que podría terminar en la Comisión Jurídica de la LFP, porque según “L’Equipe” la institución parisina no le pagó el salario de abril y mayo, y podría hacer lo mismo este mes de junio; Mbappé se mostró feliz de su llegada al club “en el que siempre” ha “soñado estar”.

Ahora que está liberado y aliviado, como dijo sentirse, el francés va por la gloria a nivel de clubes: la Champions. Y que eso lo encamine al Balón de Oro. Lo que no pudo conseguir con los millones del PSG.

Lluvia de millones, cero recompensa

Son las cifras que se conocen públicamente. Desde la primera inversión por 180 millones de dólares pagados al Mónaco por su pase. Todo por un solo objetivo que nunca se logró: la ansiada Champions League.

En el transcurso de los siete año, el PSG gastó 668 millones entre salarios, renovaciones y bonos en busca de hacer que Mbappé se quede en París. Un cifra totalmente descabellada si se mira desde estos lares.

Kylian Mbappé Los millonarios gastos que hizo el PSG en él 2017 -195 millones de dólares al Mónaco por fichaje -19.5 millones de dólares anuales por cinco años

2022 - renovación de contrato -78 millones de dólares brutos en salario -195 millones de dólares prima de fichaje -76 millones como prima fidelidad en el primer año

*Cifras reveladas por L'Equipe

De hecho, según la web especializada en fichajes y valores de mercado, Transfermarkt, los 18 clubes que componen actualmente la Liga 1 tienen un valor de 155 millones de dólares, cuatro veces menos de lo que gastó el elenco parisino en la que fue su estrella por siete años.

Ni hablar de los tres grandes: Alianza Lima (15.92 mills.), Universitario (14.58 mills.) y Sporting Cristal (15.61 mills.). Los tres juntos no alcanza ni siquiera el salario anual (72 mills.) que gastó el PSG en la temporada 2022-23 para el francés.

Foto: Tranfermarkt

Números estratosféricos con los que los clubes de la élite conviven su día a día. Aunque eso no asegure la gloria futbolística.