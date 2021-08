Conforme a los criterios de Saber más

Fecha marcada: 31 de agosto. Día final del mercado de pases en Europa. El protagonista de estas últimas horas es nada menos que Kylian Mbappé. Los otros dos personajes en esta historia son el PSG que intenta retener a su goleador y el Real Madrid que quiere a su nueva estrella para esta temporada. Todo se podría definir en estas semanas y esto es lo último que se sabe este “culebrón” – como lo llaman en Europa – que podría desencadenar otro traspaso bomba.

Primero fue la prensa española que inicio con el rumor de que Kylian Mbappé quería marcharse del PSG este mismo mercado. Luego esta semana, la prensa francesa confirmó que el delantero no quiere seguir en el PSG. Y ha rechazado toda oferta de renovación y pidió que negocien su salida. Uno de los clubes que desea al goleador es el Real Madrid.

Las últimas noticias desde Francia, aseguran que Kylian Mbappé ya informó que no desea seguir. RMC, medio galo, informó que el jugador rechazó todas las propuestas para que seguir en Paris. Esto desencadenó que el PSG tome la decisión de aceptar la petición del atacante para ganar dinero con el traspaso y no quedarse con las manos vacías el próximo año.

Fútbol internacional: Resumen de los encuentros más destacados de Europa

El PSG ofreció a Kylian Mbappé una nueva propuesta de renovación por cinco temporadas más una opcional e iba ser el mejor pagado del plantel junto a Neymar y Messi. El delantero pasaría a ganar más de 2 millones de euros por mes. Aun así, no aceptó y ya no quería seguir negociando. Es por eso que, por primera vez en este mercado de pases, el PSG se planteó vender al jugador campeón del mundo con Francia.

Es más, se ha dicho que el PSG busca ganar 150 millones de euros por Kylian. Según RMC, si el conjunto parisino logra vender a su estrella, su reemplazo sería Richarlison, jugador que fue recomendado por Neymar. El citado medio confirmó que un club inglés se acercó a preguntar por la situación del delantero, ese club sería el Liverpool.

Pero el Real Madrid, según información del “Chiringuito” acaba de hacer una oferta formal por Kylian Mbappé y ofreció 160 millones de euros. Es más, ha solicitado permiso al PSG para poder negociar con el jugador francés. Es la primera vez que sale esas información.

🚨EXCLUSIVA MUNDIAL de @elchiringuitotv🚨



El REAL MADRID CONFIRMA que ha hecho una OFERTA al PSG por MBAPPÉ de 160MILLONES de EUROS y ha pedido PERMISO para HABLAR con el jugador o su entorno.



¡Programón histórico a las 12 de la noche con @jpedrerol en MEGA! pic.twitter.com/4aR1x8RQJJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021

-POR QUÉ NO QUIERE QUEDARSE-

Muchos hinchas se preguntan por qué Kylian Mbappé no quiere quedarse para así ser parte de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol. Al igual que Neymar en el 2017, el delantero siente que este es el momento indicado para comenzar a brillar por su propia cuenta. Y así lo hizo notar en una última entrevista que realizó

“No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar”, fueron las palabras de Kylian Mbappé a Neymar luego de ganar el Mundial Rusia 2018 que contó en su entrevista a la revista ‘Esquire’.

Kylian Mbappé habló sobre la relación con Neymar. (Foto: AFP)

También contó que cada vez que entra al campo de juego se dice así mismo “soy el mejor”. Mbappé sabe que es uno de los mejores jugadores en el mundo y está aprendiendo a manejar esa responsabilidad a la que no le corre. Es por eso busca superarse para lograr ser el mejor y con la llegada de Messi, la presencia de Neymar es complicado tener ese protagonismo que tanto busca.

“Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca”, explicó Kylian. Esta respuesta también deja en claro que llegó a un equipo con poder económico y a una liga menos competitiva. Es por eso que al PSG le cuesta ganar la Champions League porque el ritmo es exigente y es algo que no te da la Ligue1.

El galo dio la bienvenida a Lionel Messi en el PSG. (Foto: Twitter Kylian Mbappé)

Otra de las razones para que Mbappé no se quede en el PSG es su mala relación con Leonardo, director deportivo del cuadro parisino. El brasileño no supo llegar al delantero es por eso que todas las negociaciones de renovación estaban en manos de Nasser Al-Khelaïfi. La prensa francesa asegura que el gran problema del conjunto parisino está siendo su director deportivo.

Pero Mbappé también esta fastidiado con Nasser Al-Khelaïfi porque ambos tenían un pacto para este 2021. En el 2017, el Real Madrid quería fichar a Kylian pero al final terminó firmando por el PSG. Pero hubo un pacto entre el presidente y el jugador para que lo dejen salir este año. Sin embargo, lo que está haciendo el PSG es ponerle trabas a ese trato que tenía con el jugador.

Kylian Mbappé junto con Nasser Al-Khelaïfi. (Foto: Agencias)

Otra cosa que ya no soporta Kylian Mbappé es la relación que tiene con los hinchas del PSG. Desde que se conoció que no quería renovar contrato, los ultras han comenzado una campaña de hostigamiento que se ha visto en estas fechas. Esto ha cansado al delantero que solo quiere el cuadro parisino cumpla con su palabra.

A sus 22 años, Kylian Mbappé busca un nuevo reto en su carrera. Uno donde él sea el líder y estrella. El Real Madrid siempre fue el club de sus sueños y hoy le falta un jugador con esas características. Desde que perdió a Cristiano Ronaldo, el conjunto blanco no tiene una estrella de talla mundial. El reloj sigue su marcha.

Las confesiones de Kylian Mbappé en una entrevista con la revista Esquire España. (Foto: Esquire)

MÁS EN DT

- Kylian Mbappé: ¿Cuánto dinero está dispuesto a ofrecer Real Madrid por el francés?

- Lionel Messi: ¿debutará este fin de semana en el PSG?

- Paolo Hurtado: el mundialista que espera una oportunidad en medio de un 2021 para el olvido

- Selección peruana: ¿Por qué es importante que la vuelta de Edison Flores sea trascendental?

- Cuando Sampaoli explota: de los problemas con Jorge Soto en Cristal a su pelea en el estadio en Francia