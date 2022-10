Hace menos de cinco meses, Kylian Mbappé le dio un golpe de nocaut al Real Madrid. El entonces futbolista del momento le dijo “no” al “club de sus sueños” y renovó hasta 2025 con el París Saint Germain. “Siempre dije que París era mi casa”, “estoy muy contento de estar aquí” y “quiero seguir ganando títulos aquí”, fueron algunas de sus frases que se convirtieron en titulares de portadas que se festejaron en París y se maldijeron en Madrid.

Hoy, poco menos de cinco meses después de esas declaraciones, y a horas de que el cuadro galo enfrente al Benfica por la Champions League, Mbappé, que ahora se ha visto eclipsado por el gran rendimiento de Lionel Messi y Neymar, habría pedido irse del PSG en enero. No se trata de un rumor infundado por algún medio, sino es el eco que se viene repitiendo en toda Europa. Desde importantes medios como “L’Equipe” de Francia o “Marca” de España hasta periodistas como Loic Tanzi, uno de los hombres más informados del mercado francés.

Kylian Mbappe souhaite bien quitter le Paris Saint-Germain dès que possible #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 11, 2022

El campeón del mundo decidió renovar con el club parisino cuando tenía todo cerrado con el Real Madrid. Presionado incluso por el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron y con un contrato que lo pone como el futbolista mejor pagado del mundo. De acuerdo a un reciente estudio de “Forbes”, Kylian recibirá 131 millones de euros para la temporada 2022-23, con lo que destronará al imperio que han reinado durante ocho años tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi, quienes encabezaban la lista de este ranking desde 2014.

A esos 131 millones habría que sumarles los 18 millones de euros que generaría el francés gracias a sus patrocinadores. Una cifra que le permite sacarle ventaja a Lionel Messi (120 millones) y Cristiano (102 millones). El tema de dinero es algo que el futbolista y su entorno están manejando con cierta peligrosidad. El mes pasado el jugador tuvo un conflicto con su selección al no querer participar de una sesión de fotografías publicitarias, aduciendo que el acuerdo firmado por los futbolistas no se adecúa a los tiempos actuales.

Mientras tanto en el terreno de juego, Kylian parece no estar disfrutando. Es el goleador de la Ligue 1 junto a Neymar (ocho tantos cada uno), pero no en la Champions League (lleva tres, dos menos que Erling Haaland, el ‘robot’ del Manchester City programado para batir porteros rivales). De hecho, el propio jugador se ha mostrado más crítico sobre su faceta en el campo.

Hace algunas semanas, en medio de la fecha FIFA y después de la victoria de Francia (2-0 sobre Austria), el prodigio de Bondy puso el dedo en la llaga al evocar su entendimiento en los ‘Bleus’ con Olivier Giroud. “Tengo mucha más libertad aquí, el entrenador sabe que hay un número ‘9′ 0 como Olivier que fija a las defensas, yo puedo llegar, ir a los espacios, pedir los balones. En París es diferente, no hay eso, se me pide que haga de pívot”.

El sábado pasado, después del empate sin goles en Reims en partido de Ligue 1, el astro dejó caer su malestar en Instagram: “Empate, cita el martes” seguido del hashtag “#pivotgang”. Un ataque camuflado pero no menos frontal contra la elección de su entrenador Christophe Galtier.

El malestar es palpable y se lee asimismo a través del lenguaje corporal de Mbappé desde el inicio de la temporada. A menudo enfadado y enervado, el exjugador del Mónaco parece por momentos sobreexcitado, deseando a toda costa marcar la diferencia, sin tener el mismo éxito en ese propósito que el curso pasado.

Promesas incumplidas

“Mbappé considera que el PSG le ha traicionado”, informa el diario “Marca”. ¿A qué se refiere el medio más importante de Madrid? A las promesas que le hicieron al atacante francés para que renueve y no le están cumpliendo. “La dirección deportiva le realizó una serie de promesas, la mayoría inviables, para que estampase su firma”, añade el citado medio.

Uno de esos ‘juramentos’ que hizo la institución parisina fue contratar un ‘9′ de área, que en su momento pudo haber sido Robert Lewandowski. Eso, sin duda, hubiera sido más factible si Neymar, con contrato hasta 2025, aceptaba irse. Pero no sucedió. Al contrario, el brasileño se quedó y elevó su rendimiento. Incluso se habló sobre su corto circuito entre ambos miembros de la ‘MNM’ en la que el propio Messi tuvo que ser el mediador.

“Cuando Kylian renovó, se le prometió la construcción de un gran equipo y en esa construcción había un 9 de referencia, que finalmente no se adquirió”, explicó el 16 de septiembre a la cadena RMC el asesor de fútbol Luis Campos, mostrándose insatisfecho con el mercado de fichajes. De hecho, el propio Campos también estaría pidiendo su salida del PSG.

De acuerdo a ‘RMC Sports’, uno de los medios en Francia que más cercano está desde hace años al jugador, Mbappé está absolutamente convencido de que se quiere ir del PSG ya que las promesas que le hicieron en el final de la pasada temporada no se han cumplido. El ‘7′ intentará irse en enero cuando se abra la ventana de fichajes o a fin de temporada. La pregunta del millón no es si el Real Madrid le volverá a abrir las puertas, sino: ¿El París Saint Germain lo dejará partir rumbo a España?

Comme l'a révélé « Marca », Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG dès janvier. Ces derniers jours, il avait affiché son mécontentement au sujet de son rôle sur le terrain. https://t.co/1PXbs2HeS1 pic.twitter.com/eOyoqLQxYi — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 11, 2022

¿Se podrá ir al Real Madrid?

No es un secreto que Kylian Mbappé quería irse de Francia. De hecho, en enero de este año empezaron los rumores y el Real Madrid tenía todo cerrado para llevarlo a la Casa Blanca como su nuevo ‘galáctico’. Sin embargo, el PSG empezó a acceder a las peticiones del futbolista en julio, pero con una condición principal: su destino directo jamás sería el conjunto español . “Ese límite ha quedado muy claro siempre en las conversaciones: a cualquier sitio menos al Santiago Bernabéu”, señalan en “Marca”.

El vínculo roto entre los presidente de ambos clubes Florentino Pérez y Nasser Al Khelaifi es una de las razones más contundentes por las que el PSG no quiere que el Real Madrid sea quien le quite a su futbolista con más proyección. Dos han sido los detonantes para alcanzar este punto de no retorno: el ‘Caso Mbappé’, curiosamente, y el de las posiciones enfrentadas en torno a la Superliga.

Dentro de los nombres que se viene manejando para situar a Kylian en caso de que se quiera marchar está el Liverpool, el club que ya intentó ficharlo antes. Aunque, claro, es un rumor por ahora. Por lo pronto, el francés será titular ante el Benfica en el Parque de los Príncipes, el estadio que corea su nombre y lo ‘mima’ como él quiere.





---