Raymond Domenech: “Espero que los sudamericanos no se agarren de lo que dijo Mbappé”.

Hace algunos meses, Kylian Mbappé generó polémica por su opinión acerca del fútbol sudamericano, indicando que “El fútbol no está tan avanzado”. El delantero del PSG fue criticado y Raymond Domenech, ex técnico de la selección de Francia en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, también se sumó a los cuestionamientos contra el campeón del mundo.

En entrevista a Olé, Raymond Domenech dijo: “Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé... Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí”.

“Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos (en referencia a Francia) en el Mundial Qatar 2022, que no se agarren de lo que ha dicho Mbappé. Sería lo mejor”, añadió el que hasta hace poco fue técnico del Nantes.

Con respecto a los favoritos a ganar el Mundial, señaló: “Yo veo tres equipos, Francia, Argentina y Brasil, los otros no van a poder hacer siete partidos del mismo nivel para llegar al final. El problema es que podemos encontrarnos a Argentina en octavos. Para mí es un problema, es mejor ganarle a Dinamarca”.

Francia es la actual selección campeona del mundo. El equipo galo defenderá su título por segunda vez en su historia. La primera fue en Corea y Japón 2002, donde fueron eliminados en fase de grupos.