Kylian Mbappé volvió a ser protagonista fuera de las canchas tras el triunfo del Real Madrid sobre el Real Oviedo. El delantero francés, que ingresó desde el banco, generó polémica al revelar en zona mixta que no fue titular por decisión técnica. “El míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla”, declaró, en una frase que rápidamente encendió el debate en el entorno del club.

El atacante aseguró que se encuentra en óptimas condiciones físicas y que estaba listo para arrancar el partido. “Estoy al 100%. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión”, explicó Mbappé, quien además dejó en claro que, pese a la situación, respeta la determinación del entrenador y seguirá trabajando para revertir su rol dentro del equipo.

Según sus propias palabras, el técnico lo ubica por detrás de otros atacantes en la consideración ofensiva del equipo, lo que explicaría su suplencia en un momento clave de la temporada. Aun así, el francés evitó entrar en conflicto directo y optó por un discurso moderado: “Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Hay que respetarlo”, añadió tras el encuentro.

Las declaraciones de Mbappé no pasaron desapercibidas y reflejan el clima tenso que se vive en el Real Madrid en el cierre de la campaña. La situación abre interrogantes sobre su rol en el equipo y la relación con el cuerpo técnico, en medio de críticas de la afición y decisiones que han generado controversia en el vestuario.