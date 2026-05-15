Por Redacción EC

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista fuera de las canchas tras el triunfo del Real Madrid sobre el Real Oviedo. El delantero francés, que ingresó desde el banco, generó polémica al revelar en zona mixta que no fue titular por decisión técnica. “El míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla”, declaró, en una frase que rápidamente encendió el debate en el entorno del club.

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