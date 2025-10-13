En una reciente entrevista con Jorge Valdano, Kylian Mbappé volvió a hablar sobre la recordada final del Mundial Qatar 2022, en la que Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia por penales. El delantero francés, que marcó tres goles en aquel encuentro, reconoció que la Albiceleste fue superior y mereció quedarse con el título, destacando la intensidad y el nivel de juego mostrado por el equipo de Lionel Scaloni.

Mbappé calificó el partido como “una locura” y aseguró que, aunque Francia tuvo momentos en los que pudo cambiar el rumbo del encuentro, Argentina mostró mayor consistencia. “Fue un partido increíble, con emociones que pocas veces se ven. Duele perder una final así, pero ellos fueron mejores en los momentos importantes”, señaló el atacante del Real Madrid.

Durante la conversación, el astro francés también habló de su presente futbolístico y aseguró que vive una etapa de plenitud en el club merengue. “Estoy en el mejor club del mundo. Todavía tengo mucho por dar y por mejorar”, afirmó, dejando claro que su objetivo principal es seguir creciendo y alcanzar más títulos tanto a nivel personal como colectivo.

Mbappé recordó además su paso por el Paris Saint-Germain y la convivencia con Lionel Messi, con quien compartió vestuario durante dos temporadas. Dijo que el argentino “es una persona normal, muy respetuosa y un futbolista del que se aprende cada día”. Asimismo, destacó la influencia que tuvo observar de cerca a una leyenda de su calibre.

Por último, el campeón mundial en 2018 mencionó a Cristiano Ronaldo como uno de sus grandes referentes. Contó que el portugués le dio varios consejos a lo largo de su carrera y que espera inspirar a las nuevas generaciones del mismo modo que lo hicieron Messi y Ronaldo con él. “Quiero que los jóvenes sueñen conmigo como yo soñé con ellos”, cerró Mbappé.