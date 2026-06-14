Kylian Mbappé volvió al pasado para recordar uno de los partidos más especiales de su carrera con Francia. El delantero sorprendió al hablar del duelo ante la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y del impresionante ambiente que generaron los hinchas de la Blanquirroja.

Durante una reciente dinámica, el atacante francés aseguró que pocas veces sintió tanta presión por parte de una afición rival, pese a que el partido se disputó en un escenario neutral. “Fue una de las veces que me sentí más visitante en mi vida. Era como si estuviéramos jugando en Perú”, confesó.

Las palabras de Mbappé volvieron a poner en valor el histórico acompañamiento de los hinchas peruanos durante aquella Copa del Mundo. La selección dirigida por Ricardo Gareca regresaba al torneo después de 36 años de ausencia y movilizó a miles de seguidores hasta Rusia.

Precisamente, la afición peruana fue elegida como la Mejor Hinchada del 2018 por la FIFA, gracias al apoyo constante que brindó durante la participación de la Bicolor en Rusia. Aquel reconocimiento quedó como uno de los momentos más emotivos para el fútbol peruano.

El partido ante Francia también tuvo un significado especial para Mbappé. El delantero marcó el único gol del encuentro, consiguió su primera anotación en una Copa del Mundo y ayudó a que el equipo francés avance en el torneo.

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