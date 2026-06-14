Resumen

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“Era como si jugáramos en Perú”: Mbappé revivió el duelo ante la Bicolor en Rusia 2018. (Foto: Getty Images)
“Era como si jugáramos en Perú”: Mbappé revivió el duelo ante la Bicolor en Rusia 2018. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Kylian Mbappé volvió al pasado para recordar uno de los partidos más especiales de su carrera con Francia. El delantero sorprendió al hablar del duelo ante la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y del impresionante ambiente que generaron los hinchas de la Blanquirroja.

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