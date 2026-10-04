Kylian Mbappé volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez fuera de las canchas. El delantero del Real Madrid publicó imágenes en las que aparece corriendo sobre una cinta y montando bicicleta durante su recuperación en Francia. La publicación se viralizó rápidamente y coincidió con unas declaraciones recientes de José Mourinho, quien había advertido que un futbolista profesional no debería realizar determinadas actividades fuera del campo por el riesgo de sufrir lesiones.

El atacante francés atraviesa un proceso de recuperación después de sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda durante un partido con su selección. El diagnóstico inicial apuntó a una baja aproximada de entre diez y doce días, por lo que el cuerpo técnico del Real Madrid decidió no apresurar su regreso. Mbappé se encuentra en Francia con autorización del club para continuar con su recuperación.

🐢🚴‍♂️ MBAPPÉ continúa su recuperación... ¡EN BICICLETA! 😅 El francés ha compartido el vídeo en sus redes sociales. https://t.co/vwWZ01cEwF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2026

La polémica se relaciona con las palabras que Mourinho pronunció días atrás al hablar sobre los hábitos de los futbolistas fuera de los entrenamientos. “Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni andar en bicicleta; si lo hace -y hay quien lo hace a escondidas del club-”, señaló el técnico portugués, al explicar que la profesión exige cuidar la condición física durante las 24 horas del día. Aunque no mencionó directamente a Mbappé, la coincidencia entre sus declaraciones y las imágenes del francés generó comentarios entre los aficionados.

Las imágenes también provocaron distintas interpretaciones sobre el estado físico del delantero. Mientras algunos usuarios cuestionaron que realizara actividades que podrían implicar riesgos durante su recuperación, otros consideraron que montar bicicleta puede formar parte de un trabajo físico controlado, siempre que exista autorización médica. El video, por sí solo, no permite determinar si la actividad contradice las indicaciones de los servicios médicos del Real Madrid.

💥 La contundente frase de Mourinho hace 10 días que deja a Mbappé en el punto de mira: ❌🐢 “Si eres futbolista, no puedes montar en bicicleta”. El francés ha publicado esta mañana un vídeo montando en bici… mientras está lesionado. https://t.co/lFGHB5lVvg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2026

Por ahora, la prioridad del club es que Mbappé vuelva a competir en las mejores condiciones posibles. El francés es una de las principales piezas ofensivas del equipo y Mourinho no quiere correr riesgos que puedan prolongar su ausencia en un tramo exigente de la temporada. La publicación del delantero, sin embargo, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites que debe respetar un futbolista profesional durante su recuperación y el cuidado que exige su actividad fuera de las canchas.

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