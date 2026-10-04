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Resumen

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El delantero francés compartió imágenes durante su recuperación de una lesión en la rodilla izquierda.
El delantero francés compartió imágenes durante su recuperación de una lesión en la rodilla izquierda.
Por Marco Quilca León

Kylian Mbappé volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez fuera de las canchas. El delantero del Real Madrid publicó imágenes en las que aparece corriendo sobre una cinta y montando bicicleta durante su recuperación en Francia. La publicación se viralizó rápidamente y coincidió con unas declaraciones recientes de José Mourinho, quien había advertido que un futbolista profesional no debería realizar determinadas actividades fuera del campo por el riesgo de sufrir lesiones.

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