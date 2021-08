La jaula de oro está a una temporada de desvanecerse. Tras solicitar una reunión con la directiva del París Saint-Germain (PSG) y su presidente Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé anunció que no desea formar más parte del proyecto del club parisino; la información la dio a conocer ‘La Gazzetta dello Sport’. En ella, también se asegura que el objetivo principal del atacante galo es el Real Madrid.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por Mbappé según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador francés no ha cambiado la decisión del PSG. Los de Francia no tiene intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis.

No cumplió su promesa. Cuando el PSG ficho a Kylian en el 2017, le aseguró al francés que no tendría impedimentos para buscar su futuro en otro club, pero Al-Khelaïfi ha preferido no recordar lo que ofreció años atrás.

El medio de comunicación ‘Times’ aseguró que ‘Donatello’ le recordó al presidente de ‘Les Perisiens’ en la presente reunión que se comprometieron con él a darle facilidades para su salida.

El deseo de Kylian Mbappé no es un proyecto con un ‘Dream Team’, el francés desea empezar a ser un único líder y el Real Madrid es el equipo al que siempre anheló llegar. El medio de comunicación italiano aseguró que a Donatello no le interesa formar parte de un tridente ofensivo junto con Messi y Neymar, si no será la estrella principal.

