Por Joao Muñoz Tineo

Kylian Mbappé emitió un comunicado oficial disculpándose con el pueblo de China tras desatar una crisis institucional y comercial por un comentario desafortunado sobre un exlíder político. Durante una entrevista en el programa francés The Bridge, al delantero del Real Madrid le preguntaron cuál era su meme favorito en internet. Entre risas, el futbolista respondió: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

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