Kylian Mbappé emitió un comunicado oficial disculpándose con el pueblo de China tras desatar una crisis institucional y comercial por un comentario desafortunado sobre un exlíder político. Durante una entrevista en el programa francés The Bridge, al delantero del Real Madrid le preguntaron cuál era su meme favorito en internet. Entre risas, el futbolista respondió: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

Aunque no mencionó directamente su nombre, hacía alusión a un meme muy viralizado en redes sociales (a raíz del apodo humorístico de “dictador” que le ponen por su supuesta influencia en los vestuarios) donde superponen su rostro al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. En el país asiático, las sátiras o burlas sobre figuras históricas del Partido Comunista están estrictamente perseguidas y son un enorme tabú cultural.

La reacción en China fue inmediata y escaló a niveles corporativos y gubernamentales en pocas horas:

Pérdida de patrocinadores: Gigantes comerciales chinos como Dongpeng (bebidas), Mengniu y Milkground (lácteos) rompieron de inmediato sus contratos millonarios con el jugador.

Gigantes comerciales chinos como Dongpeng (bebidas), Mengniu y Milkground (lácteos) rompieron de inmediato sus contratos millonarios con el jugador. Censura televisiva: La cadena estatal china CCTV suspendió indefinidamente la transmisión de los partidos de LaLiga de España en los que participe Mbappé, además de retirar toda su publicidad.

La cadena estatal china CCTV suspendió indefinidamente la transmisión de los partidos de LaLiga de España en los que participe Mbappé, además de retirar toda su publicidad. Rechazo político: El Ministerio de Exteriores de China advirtió públicamente que cualquier acto que “hiera los sentimientos del pueblo chino” será rechazado por la sociedad.

El Ministerio de Exteriores de China advirtió públicamente que cualquier acto que “hiera los sentimientos del pueblo chino” será rechazado por la sociedad. Veto en redes y plataformas: Sitios como RedNote bloquearon su cuenta para nuevos seguidores y portales deportivos como Dongqiudi alteraron sus listas del Balón de Oro sustituyendo su nombre por la frase “esta persona no existe”.

Ante la magnitud del conflicto económico, Mbappé difundió un comunicado de arrepentimiento redactado en tres idiomas (francés, inglés y mandarín) a través de su agencia: “Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todas aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el propio Real Madrid también emitieron disculpas institucionales oficiales hacia China para desmarcarse de las declaraciones personales del jugador y tratar de salvar las relaciones estratégicas con el mercado asiático.