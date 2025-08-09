Un colegio donado en Ancón y un partido en el Cusco: de Mbappé a Messi; cuando los campeones del mundo llegaron al Perú a brindar apoyo

El 21 de junio de 2018 fue nuestro verdugo. En Ekaterimburgo, Rusia, al otro lado del mundo, un gol suyo acabó con el sueño mundialista de todos los peruanos. Lo odiamos, por un momento, claro. Él, con 20 años, solo hacía lo que sabía: derribar defensas rivales, aunque eso significara destrozar ilusiones. Siete años más tarde, los caminos de Kylian Mbappé y Perú se volvieron a cruzar; no en un campo de fútbol, pero sí con el deporte como transmisor: su fundación, “Inspired by KM”, llegó hasta el distrito limeño de Ancón para brindar ayuda social.

En enero de 2020, Mbappé lanzó la asociación “Inspired by KM”, con el propósito de ayudar a 98 jóvenes (un guiño a su año de nacimiento), de entre 9 y 16 años, de diversos orígenes sociales, étnicos y territoriales.

En un principio, la organización de la estrella del Real Madrid tenía como eje central París, su ciudad natal. Pero con los años decidió expandirse por otros países, entre los que apuntó a algunos de América del Sur, específicamente Perú.

Como presidente de la entidad benéfica, Mbappé aprobó el traslado de su madre Fayza Lamari y hermanos menores, para que supervisen la construcción de un colegio, en el distrito de Ancón, para una educación de calidad para los estudiantes, y la remodelación total de una cancha de fútbol sintética, con el objetivo de que los jóvenes puedan contar con un escenario ideal para el esparcimiento en momentos recreativos.

Otros casos

Cinco días después de ganar la Eurocopa en el 2008, Iker Casillas visitó Machu Picchu. El mejor arquero del mundo en ese entonces llegó a Cusco para colaborar con una ONG y aprovechó el viaje para conocer nuestra maravilla. Lo hizo junto a Emilio Butragueño, otro jugador histórico del Real Madrid e integrante del consejo directivo de Plan Internacional- como parte de la campaña “Parar la pobreza”, tuvo como destino la región.

Tras arribar a la Ciudad Imperial, el portero y la comitiva se dirigieron al distrito de Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba, donde la ONG española construyó una escuela de nivel Primaria. Allí, Casillas se dio tiempo para jugar un partido con un grupo de niños peruanos y formó dos equipos. Uno encabezado por él y otro por su compatriota Emilio Butragueño, que al final ganó el encuentro 2-0.

***

En julio de 2013, casi dos meses después de que Neymar firmara por el Barcelona de Messi, el astro argentino y el brasileño llegaron a Lima para disputar el partido benéfico “Duelo de Gigantes”. El encuentro se jugó en el estadio Nacional y tuvo como objetivo recaudar fondos a beneficio de niños y adolescentes de Perú.

***

En 2016, David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, sorprendió a todos al llegar al distrito de Puente Piedra. “Los sueños se cumplen” fue la primera frase que lanzó Trezeguet a más de un centenar de niños y jóvenes de entre 3 y 18 años que vestían el uniforme rojo y crema del Club Deportivo Internacional El Ídolo.

Entre toques, paredes y dominaditas, ‘Trezegol’ recorrió las instalaciones del club, donde, además de las fotos de rigor, se tomaba el tiempo para conversar con jóvenes. “Yo crecí en un lugar culturalmente muy parecido a este”, afirmó.

***

En 2017, Sergio Ramos, emblema del Real Madrid, llegó hasta Piura para visitar a los niños afectados por las inundaciones ocurridas en Perú el mes de marzo del mismo año por el fenómeno de El Niño.

En su papel como embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ramos llegó a la región norteña de Piura, la más golpeada por este desastre natural. Desde diciembre a ese entonces, se habían registrado 17 muertos, 4 desaparecidos y una gran cantidad de personas damnificadas y afectadas, con más de 13.000 casas destruidas.

*******

