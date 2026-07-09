Hay récords que sobreviven a los cambios tácticos, a las generaciones doradas y hasta a las revoluciones del fútbol moderno. Mientras las estadísticas se actualizan casi a diario y las marcas históricas caen con una frecuencia cada vez mayor, una permanece inmóvil desde hace 68 años. En Suecia 1958, el francés Just Fontaine anotó 13 goles en apenas seis partidos y dejó una huella que parecía destinada a la eternidad. Hoy, en el Mundial 2026, sin embargo, Kylian Mbappé amenaza con romper ese hechizo.

Esta Copa del Mundo ha devuelto a los delanteros al centro de la escena. A mitad del torneo, tanto Mbappé como Messi lideran la tabla de goleadores: siete tantos y ocho respectivamete. Todavía tienen, al menos, tres partidos por delante si sus selecciones continúan avanzando. La posibilidad de alcanzar, o incluso superar, la histórica cifra de Fontaine ya no parece una fantasía.

Just Fontaine, el poseedor del récord de goles marcados en un Mundial, con 13 tantos en Suecia 1958, falleció a los 89 años. (Foto: Getty Images) / Keystone-France

Durante décadas, la marca del delantero francés fue considerada imposible de igualar. Ni Pelé, ni Gerd Müller, ni Paolo Rossi, ni Ronaldo Nazario, ni Miroslav Klose, ni el propio Messi en sus mejores años lograron acercarse. El máximo registro desde entonces había sido de diez goles, una barrera que parecía confirmar que los 13 pertenecían a otra época.

El propio Fontaine estaba convencido de ello. “Mi récord no será batido nunca, porque el fútbol moderno ha acabado con los delanteros”, llegó a decir años atrás, convencido de que las exigencias tácticas, la preparación física y el equilibrio entre ataque y defensa hacían irrepetible una producción semejante. Pero este Mundial parece desafiar todas las predicciones.

Mbappé, el heredero natural

Hace tiempo fue señalado como el sucesor de Messi. Kylian Mbappé registra siete goles en cinco partidos. El delantero francés convirtió dos veces frente a Senegal, otras dos ante Irak, un doblete contra Suecia y selló el triunfo sobre Paraguay con un nuevo tanto. En total acumula 442 minutos, lo que representa un promedio de un gol cada 63 minutos.

El ‘10’ del Real Madrid superó su eficacia de cara al arco en comparación a su registro en Qatar 2022, donde terminó como goleador por encima de Messi, aunque su promedio fue de un gol cada 85 minutos.

Es decir, en caso de mantener su promedio, Kylian anotaría cuatro tantos más por lo que llegaría a once festejos al finalizar el torneo.

Sin embargo, quedaría detrás de Fontaine. Para superar ese récord dispone únicamente de 270 minutos, ya que Francia solo tiene garantizados tres partidos más si alcanza la final. Eso obliga a Mbappé a mantener un ritmo goleador casi perfecto durante toda la fase decisiva.

No será sencillo. El próximo obstáculo será Marruecos en los cuartos de final y luego llegarían las semifinales y la definición por el título. Cada encuentro aumenta la presión, pero también la oportunidad de seguir escribiendo historia. Curiosamente, el hombre que amenaza el legado de Fontaine también es francés. Casi siete décadas después, el heredero del récord podría surgir del mismo país donde nació la marca.

Kylian Mbappé Sus goles en el Mundial 2026 7 goles (2 a Senegal, 2 a Irak, 2 a Suecia, 1 Paraguay) 5 partidos 442 minutos 1 gol cada 63 minutos El camino que le queda a Francia: Marruecos (cuartos de final), semifinal y final

Mbappé va por otro premio

Kylian Mbappé también está en otra lucha y esta vez con Lionel Messi: la de máximos anotadores en la historia de las Copas del Mundo.

Messi llegó a esta edición con 13 goles mundialistas y su extraordinario rendimiento lo ha llevado hasta los 20, convirtiéndose en el máximo artillero histórico del torneo. Mbappé, gracias a su conquista frente a Paraguay, alcanzó los 19 y mantiene el pulso muy cerca del argentino.

La diferencia es apenas de un gol, pero el contexto marca un contraste evidente. Para Messi esta será la última oportunidad de ampliar su legado mundialista. Para Mbappé, en cambio, todavía habrá más Copas del Mundo por delante.

Top 10 goleadores históricos Copa Mundial FIFA



1. Lionel Messi 🇦🇷 - 20 goles

2. Kylian Mbappé 🇫🇷 - 19 goles

3. Miroslav Klose 🇩🇪 - 16 goles

4. Ronaldo 🇧🇷 - 15 goles

5. Gerd Müller 🇩🇪 - 14 goles

6. Just Fontaine 🇫🇷 - 13 goles

6. Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - 13 goles

8. Pelé 🇧🇷 -… https://t.co/v4cj7IKEeF pic.twitter.com/ligycKGWEW — Enmanuel (@enmanuelrm) July 4, 2026

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