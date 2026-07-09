Por Marco Quilca León

Hay récords que sobreviven a los cambios tácticos, a las generaciones doradas y hasta a las revoluciones del fútbol moderno. Mientras las estadísticas se actualizan casi a diario y las marcas históricas caen con una frecuencia cada vez mayor, una permanece inmóvil desde hace 68 años. En Suecia 1958, el francés Just Fontaine anotó 13 goles en apenas seis partidos y dejó una huella que parecía destinada a la eternidad. Hoy, en el Mundial 2026, sin embargo, Kylian Mbappé amenaza con romper ese hechizo.

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