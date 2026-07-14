La carrera que Kylian Mbappé protagonizó frente a Argentina en los octavos de final de Rusia 2018 sigue siendo una de las imágenes más recordadas de los Mundiales. Recorrió cerca de setenta metros con la pelota dominada, alcanzó una velocidad máxima cercana a los 37 km/h y dejó atrás a toda la defensa hasta provocar el penal que abrió el triunfo francés. En el vestuario de Francia empezaron a llamarlo “37”. Fuera de la selección apareció otra comparación. El ex campeón mundial de triple salto Teddy Tamgho dijo que sus apoyos recordaban a los de “un pequeño canguro”, por la elasticidad con la que despega del suelo y vuelve a impulsarse. Ocho años después, cuando la explosividad suele empezar a disminuir, Mbappé sigue llegando antes que los demás.

No es casualidad. Tampoco un misterio. Su velocidad nace de una combinación poco frecuente entre condiciones naturales y un entrenamiento construido específicamente para conservarlas. “La velocidad no es solo innata; requiere mucho trabajo específico”, explicó el propio Mbappé en una entrevista con L’Équipe, donde reveló que incluso la rehabilitación de una lesión muscular fue diseñada de acuerdo con su perfil de fibras y no con un protocolo convencional para futbolistas.

Top speed at World Cup 2026



🇫🇷 Kylian Mbappé: 37.6 km/h

🇲🇦 Achraf Hakimi: 35.6 km/h

🇳🇴 Erling Haaland: 35.6 km/h

🇪🇸 Lamine Yamal: 35.5 km/h

🇧🇪 Romelu Lukaku: 31.4 km/h

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: 31.4 km/h

🇦🇷 Lionel Messi: 30.9 km/h

🇨🇭 Granit Xhaka: 28.9 km/h



Source: FIFA (Mbappé),… — World of Statistics (@stats_feed) July 9, 2026

Los especialistas llevan años estudiando esa forma de correr. Stéphane Caristan, ex campeón europeo de los 110 metros con vallas, destacó la posición natural de su pelvis para el sprint, la frecuencia de sus apoyos y la manera en que “raspa” el suelo en cada zancada, una técnica propia del atletismo que le permite aplicar fuerza sin perder estabilidad. En otras palabras, Mbappé no solo corre rápido: convierte cada apoyo en una nueva aceleración.

Su mayor ventaja, sin embargo, no está en la velocidad punta. Está en los primeros metros. Tamgho sostiene que su cualidad más extraordinaria es la capacidad para generar velocidad casi de inmediato gracias a una coordinación excepcional entre pies, tronco y cadera. En el fútbol de élite, donde la mayoría de sprints no supera los treinta metros, esa diferencia basta para obligar al defensor a perseguirlo desde atrás. Muchas jugadas quedan resueltas antes de que el rival alcance siquiera su máxima velocidad.

El Mbappé de 2026 tampoco juega igual que el de 2018. Durante sus años en el PSG entendió que la velocidad también necesita control. Mauricio Pochettino trabajó con él la desaceleración antes del remate para mejorar su definición. El propio delantero contó que aprendió a reducir ligeramente la velocidad al ingresar al área porque llegar a 37 o 38 km/h dificultaba el último gesto técnico. Hoy administra mejor cada carrera y elige con mayor precisión cuándo acelerar y cuándo contener el impulso.

Francia vs. Argentina: Mbappe se juega un partidazo por los bleus. (AFP)

Esa evolución también cambió su preparación. Las sesiones específicas incluyen aceleraciones cortas, cambios de dirección, ejercicios de reacción y técnica de carrera. Ya no persigue una velocidad máxima; busca repetir acciones explosivas durante todo el partido sin perder eficiencia. “Todo se juega en el arranque”, ha dicho alguna vez para resumir una filosofía que hoy define buena parte de su entrenamiento.

Fuera del campo hay otro hábito que explica parte de esa vigencia. Quienes han trabajado con él coinciden en que protege el descanso con el mismo rigor con el que cuida la alimentación o el entrenamiento. Mbappé ha insistido públicamente en la importancia de dormir bien y recuperarse correctamente porque entiende que la velocidad también depende de un sistema neuromuscular fresco. En la élite, donde las diferencias se miden en décimas de segundo, una buena noche puede ser tan valiosa como una sesión de gimnasio.

Su dieta acompaña esa lógica. Mantiene una alimentación basada en proteínas magras, carbohidratos complejos, frutas, verduras e hidratación constante, mientras limita el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados. La nutrición, sin embargo, es solo una parte de la ecuación. En su entorno suelen repetir que ninguna sesión de gimnasio reemplaza una recuperación deficiente. Por eso el sueño ocupa un lugar casi sagrado dentro de una rutina diseñada para que el cuerpo responda igual en agosto que en julio, cuando un Mundial entra en su recta decisiva.

En Rusia 2018 asombró porque parecía correr más rápido que todos. En 2026 asombra por una razón mucho menos evidente: sigue haciéndolo. Entre un Mundial y otro hubo miles de horas de entrenamiento, recuperación, análisis de carrera y noches de sueño. La velocidad, descubrió Mbappé, no se conserva por accidente. También hay que entrenarla cuando se apagan las luces.

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