Por José Antonio Bragayrac

La carrera que Kylian Mbappé protagonizó frente a Argentina en los octavos de final de Rusia 2018 sigue siendo una de las imágenes más recordadas de los Mundiales. Recorrió cerca de setenta metros con la pelota dominada, alcanzó una velocidad máxima cercana a los 37 km/h y dejó atrás a toda la defensa hasta provocar el penal que abrió el triunfo francés. En el vestuario de Francia empezaron a llamarlo “37”. Fuera de la selección apareció otra comparación. El ex campeón mundial de triple salto Teddy Tamgho dijo que sus apoyos recordaban a los de “un pequeño canguro”, por la elasticidad con la que despega del suelo y vuelve a impulsarse. Ocho años después, cuando la explosividad suele empezar a disminuir, Mbappé sigue llegando antes que los demás.

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