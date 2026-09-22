Kylian Mbappé no olvida sus raíces. El delantero francés, nacido en Francia pero con ascendencia africana, destacó la importancia que tiene para él mantener el vínculo con sus orígenes y recordó el cariño que recibe cada vez que visita el continente.

“Siempre tuve una educación marcada por la cultura africana, aunque nací en Francia y hice todo en Francia. Nunca corté el vínculo con mis raíces, con mis orígenes. Forma parte de los valores que te inculcan”, declaró en una entrevista con ‘Radio Francia Internacional’.

El atacante también recordó sus visitas a Camerún, país de origen de su padre, Wilfried Mbappé, y contó cómo ha vivido esos momentos junto a la gente.

“Volví a Camerún hace no mucho. Ya iba cuando era pequeño y pasé un momento increíble. Cada vez que voy a África, siempre me reciben muy bien, siento el amor de la gente”, expresó.

Mbappé y el Balón de Oro

Consultado por los votantes africanos del Balón de Oro, Mbappé agradeció el respaldo que ha recibido durante su carrera y aseguró que para él es un orgullo ser relacionado con el prestigioso premio.

“Primero, agradecerles por el apoyo durante todos estos años. Siempre me sentí muy querido cada vez que pisé el continente africano”, manifestó.

El delantero del Real Madrid también dejó clara su ilusión por conquistar el galardón y poder dedicárselo, de alguna manera, a quienes comparten sus raíces.

“Creo que, teniendo orígenes africanos, siempre es un orgullo que la gente me relacione con el Balón de Oro. Les agradezco por todo y espero poder irme con el Balón de Oro y, de una manera u otra, poder dedicárselo también a ellos”, concluyó.