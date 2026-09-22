Por Redacción EC

Kylian Mbappé no olvida sus raíces. El delantero francés, nacido en Francia pero con ascendencia africana, destacó la importancia que tiene para él mantener el vínculo con sus orígenes y recordó el cariño que recibe cada vez que visita el continente.

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