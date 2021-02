Nick Kyrgios abrió la polémica y no perdió la oportunidad de responderle a Novak Djokovic, quien aseguró no tenerle respecto fuera de las canchas. El australiano, que hoy avanzó a la segunda ronda del Open de Australia, ironizó con la ayuda que hizo ‘Nole’ a las personas afectadas por el coronavirus.

“No entiendo que no me tenga respeto si yo he repartido alimentos durante la pandemia y no he infectado a nadie. No puedo tomar en serio lo que dice alguien que en estos tiempos monta fiestas y baila sin camiseta”, indicó.

La discusión entre Djokovic y Kyrgios inició hace unos meses, tras la fiesta a la que acudió el serbio durante la pandemia y generó la molestia del australiano en sus redes sociales. “Djokovic, Zverev y Thiem piensan que es un chiste, ellos de fiesta en una pandemia global. Personas queridas y familiares muriendo”, escribió en Twitter.

Para después agregar: “Es un gato muy raro Novak. Es un enorme jugador de tenis pero desgraciadamente alguien que está de fiesta sin la remera en un boliche durante la pandemia...no sé si puedo tomar algo de ese hombre”.

Roger, el rey del Tenis

Nick Kyrgios dio por zanjada las indirectas al asegurar que Roger Federer es y será el mejor tenista del mundo.

“Para mí el más grande es Federer. Su talento es único. Djokovic y Nadal no están ni cerca del talento que tiene Federer. Está claro que nadie dominará una superficie como lo ha hecho Rafa en tierra batida y es divertido porque, aunque considero que Roger es el mejor, Nadal le supera claramente en el cara a cara”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO SUGERIDO:

Super Bowl LV: así se entonó el himno de Estados Unidos en el Raymond James Stadium. (Video: NFL)