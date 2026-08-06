Por Redacción EC

La adidas Cup Lima 2026 se vive en Perú y L1MAX acompaña esta nueva edición del torneo internacional Sub-16, con transmisión exclusiva en el canal y en YouTube. La competencia pone en vitrina a las futuras promesas del fútbol sudamericano y permite seguir de cerca el desarrollo de jóvenes talentos en un escenario de alta exigencia deportiva.

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