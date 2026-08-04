Por Redacción EC

El fútbol europeo volvió a mostrar una enorme brecha económica entre sus competiciones. El Hull City, tras conseguir el ascenso a la Premier League, podría recibir alrededor de 295 millones de dólares entre premios, derechos televisivos e ingresos garantizados para su primera temporada en la élite del fútbol inglés.

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