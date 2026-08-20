Lionel Messi volvió a ser protagonista con el Inter Miami, aunque esta vez no solo por su aporte ofensivo. El delantero argentino anotó uno de los goles de su equipo en el empate 2-2 frente a Philadelphia Union, pero también quedó involucrado en un incidente con Quinn Sullivan que podría generarle consecuencias disciplinarias.

Durante el encuentro, Messi tuvo un cara a cara con el atacante del Philadelphia Union. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el argentino encaró a Sullivan, aparentemente molesto por un supuesto intento de darle un codazo.

Messi, en el centro de la polémica: el gesto que podría derivar en una sanción en la MLS. Foto: @Jarm21/X

En medio de la discusión, Messi lanzó un manotazo que impactó levemente en su rival. Sullivan reaccionó inmediatamente y fue hacia el capitán del Inter Miami, por lo que el árbitro tuvo que intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

¿Messi podría recibir una sanción en la MLS?

Según reportes de la prensa estadounidense, el incidente podría ser revisado por el Comité Disciplinario de la MLS, que tendría la posibilidad de actuar de oficio.

Por ahora, no existe una sanción confirmada para Messi. Sin embargo, la revisión de las imágenes podría determinar si el gesto del argentino amerita una medida disciplinaria, que podría incluir una suspensión y una sanción económica.

Esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario.



Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido.



Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union.#InterMiamiCF #Messi… — José Armando (@Jarm21) August 20, 2026

Messi marcó, pero Inter Miami volvió a dejar puntos

El empate ante Philadelphia Union permitió al Inter Miami cortar una racha de tres derrotas consecutivas, dos correspondientes a la Leagues Cup y una en la MLS. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Mascherano volvió a mostrar problemas para cerrar los partidos.

Philadelphia Union se adelantó en el minuto 11 gracias al gol de Indiana Vassilev. La reacción del Inter Miami fue inmediata y el conjunto visitante consiguió darle vuelta al marcador antes del descanso.

Daniel Pinter marcó a los 21 minutos y Lionel Messi apareció cinco minutos después, a los 26′, para completar la remontada.

El argentino compartió el terreno de juego con Luis Suárez y Casemiro durante el encuentro, pero el Inter Miami no pudo mantener la ventaja. Tras el descanso, Neil Pierre consiguió el 2-2 para Philadelphia Union.

El resultado incluso pudo ser peor para el conjunto de Messi, pero el VAR intervino para anular el tercer gol del equipo local por posición adelantada.

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