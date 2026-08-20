Lionel Messi podría ser sancionado en la MLS tras su cruce con Quinn Sullivan. Foto: @Jarm21/X
Lionel Messi podría ser sancionado en la MLS tras su cruce con Quinn Sullivan. Foto: @Jarm21/X
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a ser protagonista con el Inter Miami, aunque esta vez no solo por su aporte ofensivo. El delantero argentino anotó uno de los goles de su equipo en el empate 2-2 frente a Philadelphia Union, pero también quedó involucrado en un incidente con Quinn Sullivan que podría generarle consecuencias disciplinarias.

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