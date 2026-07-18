De cara a la Final del Mundial , Kaizen Gaming comparte datos exclusivos de su plataforma Betano, que muestran a Argentina como la gran favorita para quedarse con el trofeo.

Las predicciones de los usuarios de Betano muestran las siguientes tendencias:

El 82% de los usuarios le da la copa a Argentina.

A la hora de apostar por cómo se va a definir el título, el tiempo extra es, por lejos, la predicción más popular: el 42% de los usuarios cree que los actuales campeones del mundo van a retener el título después de los 120 minutos. Otro 19% piensa que España se va a quedar con el trofeo más grande del fútbol en el alargue.

En cuanto a los jugadores que van a marcar en la final, el 40% de los usuarios eligió a Messi, seguido por el español Yamal con 18% y Oyarzabal con 12%.

Rumbo a la final de un Mundial inolvidable, Lionel Messi lidera la carrera por el MVP del torneo, respaldado por el 27% de los usuarios, según datos recopilados entre el 12 y el 16 de julio. De igual manera, su rival en la final, Lamine Yamal, es el claro favorito a Mejor Jugador Joven, con el 54% de los usuarios apostando a que se lleve el premio.

Con el torneo llegando a su fin, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, es el principal candidato al Guante de Oro. La mitad de los usuarios espera que el debutante mundialista sea nombrado el mejor arquero de la competencia.