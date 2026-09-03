Neymar vivió una noche para el olvido en el clásico entre Santos y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Apenas habían transcurrido cinco segundos desde el inicio del partido cuando el atacante recibió una fuerte entrada que encendió inmediatamente el duelo.

Santos tuvo la primera posesión tras el saque inicial y, cuando Neymar recibió el balón, Felipe Anderson salió a disputar la pelota con demasiada intensidad y terminó golpeando al delantero brasileño.

El árbitro no dudó y mostró la tarjeta amarilla de inmediato al futbolista de Palmeiras. La acción, ocurrida prácticamente con el partido recién iniciado, provocó el reclamo de los jugadores del Santos y elevó rápidamente la temperatura del clásico.

A pesar del golpe, Neymar pudo continuar jugando durante el primer tiempo y trató de liderar a su equipo en busca de una remontada.

Neymar salió lesionado en el entretiempo

El problema para el atacante apareció sobre el cierre de la primera mitad. Neymar comenzó a sentir fuertes molestias en el muslo derecho, por lo que no pudo continuar en el complemento y fue reemplazado durante el entretiempo.

Tras el encuentro, el brasileño apuntó contra las condiciones del campo de juego de Vila Belmiro. Neymar expresó su molestia en redes sociales y calificó el estado del césped como un “trabajo de mierda”, al considerar que las irregularidades de la cancha pudieron influir en la lesión.

Santos quedó eliminado de la Copa de Brasil

La lesión de Neymar terminó acompañando una eliminación del Santos. El conjunto paulista necesitaba remontar el 3-0 sufrido en la ida, pero no pudo marcar en la vuelta.

El encuentro terminó 0-0, resultado que confirmó la clasificación de Palmeiras a las semifinales de la Copa de Brasil y dejó al Santos fuera del torneo.

Para Neymar, la eliminación tuvo un sabor todavía más amargo: recibió una dura falta prácticamente desde el comienzo, terminó con molestias físicas y tuvo que abandonar el campo antes de finalizar el partido.