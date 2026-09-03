Por Redacción EC

Neymar vivió una noche para el olvido en el clásico entre Santos y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Apenas habían transcurrido cinco segundos desde el inicio del partido cuando el atacante recibió una fuerte entrada que encendió inmediatamente el duelo.

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