Resumen

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Leandro Paredes y Rodrigo De Paul hacen gestos en el terreno de juego antes del partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: JUAN MABROMATA / AFP
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul hacen gestos en el terreno de juego antes del partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. Foto: JUAN MABROMATA / AFP
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

La Selección argentina volvió a mostrar una de las tradiciones más emblemáticas de la era de Lionel Scaloni. Antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego para cumplir con el ya famoso ritual de los caramelos Sugus, una cábala que se convirtió en sello distintivo de la Scaloneta. La imagen de ambos futbolistas compartiendo caramelos antes de los partidos se ha repetido en numerosas ocasiones y forma parte de las costumbres que acompañan al grupo desde la conquista del Mundial de Qatar 2022.

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