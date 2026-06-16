La Selección argentina volvió a mostrar una de las tradiciones más emblemáticas de la era de Lionel Scaloni. Antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego para cumplir con el ya famoso ritual de los caramelos Sugus, una cábala que se convirtió en sello distintivo de la Scaloneta. La imagen de ambos futbolistas compartiendo caramelos antes de los partidos se ha repetido en numerosas ocasiones y forma parte de las costumbres que acompañan al grupo desde la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La cábala nació durante el ciclo de Lionel Scaloni y se consolidó como una de las escenas más reconocidas en las previas de los encuentros de la Selección argentina. Antes del estreno mundialista frente a Argelia, Paredes y De Paul volvieron a cumplir con el ritual que consiste en elegir una determinada cantidad y combinación de caramelos, una rutina que los jugadores mantienen de manera constante.

El ritual de Paredes y De Paul con los caramelos en la previa del debut de la Selección. Foto: Prensa AFA

Ya es una costumbre

La costumbre adquirió tanta notoriedad que el propio Paredes explicó públicamente cómo funciona.

“Nosotros contamos los caramelos y los colores que agarramos. Yo agarro siete Sugus: cuatro azules y tres amarillos. Lo primero que hacen los utileros es agarrar los Sugus”, reveló en 2023.

La pasión por los caramelos no es exclusiva de los jugadores. El entrenador Lionel Scaloni también confesó en una entrevista que los Sugus forman parte de sus hábitos en cada partido de la Selección.

El técnico argentino reconoció que siempre espera encontrar una bolsa de caramelos en el vestuario antes de los encuentros y hasta reveló cuál es su sabor favorito.

“No soy de leer, leo muy poco, escucho muy poca música, pero lo que no me puede faltar son los Sugus. En el cuerpo técnico no somos de pedir nada, lo que sí, cuando llegamos al vestuario hay una bolsa de caramelos Sugus, mi preferido es el rojo, me como 40 antes de empezar el partido”, confesó.

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