La cábala nació durante el ciclo de Lionel Scaloni y se consolidó como una de las escenas más reconocidas en las previas de los encuentros de la Selección argentina. Antes del estreno mundialista frente a Argelia, Paredes y De Paul volvieron a cumplir con el ritual que consiste en elegir una determinada cantidad y combinación de caramelos, una rutina que los jugadores mantienen de manera constante.
“No soy de leer, leo muy poco, escucho muy poca música, pero lo que no me puede faltar son los Sugus. En el cuerpo técnico no somos de pedir nada, lo que sí, cuando llegamos al vestuario hay una bolsa de caramelos Sugus, mi preferido es el rojo, me como 40 antes de empezar el partido”, confesó.