Lionel Messi fue el invitado estelar de la nueva temporada de Nadie dice nada, programa que se emite por el canal de YouTube Luzu TV. Durante la emisión, el argentino contó detalles inéditos de su vida fuera del fútbol, su convivencia con Antonela Roccuzzo y sus hijos, y sus gustos personales que pocas veces son vistos ante cámaras.

En la entrevista se pudo ver a un Messi relajado, honesto y dispuesto a conversar de todo. “Vivimos con la pelota, todo el día”, reconoció el argentino. Eso sí, reveló que Antonela tiene una condición: no jugar dentro de la casa. “Mucho quilombo no podemos hacer”, comentó entre risas.

Con base en ello, los conductores le consultaron sobre qué otras restricciones tiene en casa. “Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a Antonela. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”, reveló el ‘10′.

Messi también fue consultado sobre su lado romántico. “Me cuesta demostrarlo, y expresarlo, pero me gusta que la persona que quiero de verdad este siempre bien y me gusta hacerla feliz”, aseguró.

El campeón del mundo también contó que le gusta los momentos en soledad. “Tengo mi parte de que soy más raro que la m... Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad”, sostuvo.