El diálogo viral entre Paredes y Scaloni que reflejó la lectura táctica de Argentina ante Suiza. Foto: @SC_ESPN
El diálogo viral entre Paredes y Scaloni que reflejó la lectura táctica de Argentina ante Suiza. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La clasificación de Argentina frente a Suiza en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente captó la atención de los hinchas. Durante el entretiempo del tiempo suplementario, Leandro Paredes mantuvo una breve conversación con Lionel Scaloni que fue analizada por los usuarios en redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.

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