La clasificación de Argentina frente a Suiza en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente captó la atención de los hinchas. Durante el entretiempo del tiempo suplementario, Leandro Paredes mantuvo una breve conversación con Lionel Scaloni que fue analizada por los usuarios en redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.

Según el análisis realizado mediante lectura de labios que comenzó a circular en redes sociales, el mediocampista de la selección argentina le transmitió una inquietud táctica al entrenador al considerar que el equipo necesitaba mayor solidez defensiva para sostener el empate parcial 1-1, cuando además contaba con un jugador más por la expulsión de un futbolista suizo.

¿Qué habló Leandro Paredes con Lionel Scaloni? La conversación viral que sorprendió en pleno Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN

“Necesitamos a un central”, habría sido el mensaje que Leandro Paredes le expresó a Lionel Scaloni antes de que se produjera una modificación en el equipo.

La respuesta del seleccionador fue inmediata. “Ponemos a otro, ya está”, respondió Scaloni, dejando en claro que ya tenía definida la variante.

El ingreso de Nicolás Otamendi

Poco después de esa conversación, Lionel Scaloni ordenó el ingreso de Nicolás Otamendi con el objetivo de fortalecer la última línea en los minutos decisivos del tiempo suplementario.

MUCHA PERO MUCHA CHARLA ENTRE PAREDES Y SCALONI: el jugador de Boca aprovechó la pausa de rehidratación, para marcar cosas con el DT.



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La modificación fue interpretada por muchos como una muestra de la buena comunicación entre el cuerpo técnico y los referentes del plantel, así como de la capacidad del entrenador para reaccionar rápidamente a las necesidades del partido.

Las imágenes del diálogo entre Paredes y Scaloni se difundieron rápidamente en redes sociales, donde numerosos hinchas destacaron la lectura táctica del volante y la receptividad del entrenador.

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