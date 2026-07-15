Por Kenyi Peña Andrade

A lo largo de una trayectoria repleta de títulos, récords y enfrentamientos frente a las selecciones más poderosas del planeta, existe un rival al que Lionel Messi jamás pudo enfrentar con la camiseta de Argentina: Inglaterra. La ausencia de ese duelo, que hoy llama la atención de millones de aficionados, no se debió a una decisión deportiva, sino a un episodio que marcó el inicio de su carrera con la Albiceleste.