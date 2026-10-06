Zinedine Zidane ya no se viste de corto para deslumbrar dentro de una cancha, pero su clase parece no tener fecha de vencimiento. Durante el Francia-Bélgica por la Nations League, el entrenador de los Bleus protagonizó una acción que rápidamente se volvió viral: un control de balón perfecto en plena zona técnica que provocó los aplausos del público en el Stade de France.

La escena ocurrió a los 13 minutos del partido. El arquero belga Maarten Vandevoordt realizó un saque largo y la pelota terminó cayendo cerca del área destinada al cuerpo técnico francés. Zidane siguió la trayectoria, se acercó y, sin necesidad de hacer ningún movimiento exagerado, utilizó el interior de su pie para bajar el balón y dejarlo prácticamente muerto. El gesto recordó inmediatamente al futbolista que durante años maravilló al mundo con su técnica.

La reacción fue inmediata. Las cámaras enfocaron al exjugador francés mientras desde las tribunas llegaban los aplausos por una maniobra que parecía sencilla, pero que exigía precisión. Las imágenes fueron compartidas rápidamente en redes sociales y distintos medios deportivos destacaron que, pese al paso de los años, Zidane mantiene intacta esa sensibilidad para tratar la pelota.

Francia-Bélgica. A Zidane le llega el balón en la banda. Bájala como quieras, Zizou😮‍💨 https://t.co/kP2BmPCNiy — Juez Central (@Juezcentral) October 5, 2026

El control terminó siendo una de las imágenes más comentadas de una noche especial para Zidane. Francia remontó un partido que comenzó perdiendo ante Bélgica y terminó imponiéndose por 4-1. Dodi Lukebakio adelantó a los visitantes, pero Désiré Doué, Rayan Cherki y un doblete de Michael Olise cambiaron completamente la historia en el tramo final.

Así, mientras sus dirigidos construían una remontada contundente sobre el césped, Zidane regalaba su propio momento de magia desde el banco. No necesitó ponerse los botines ni ingresar al campo: le bastó una pelota perdida cerca de su zona técnica para recordar por qué su nombre quedó asociado para siempre con la elegancia y la técnica en el fútbol.

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