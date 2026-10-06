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Resumen

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El técnico de Francia volvió a demostrar que su talento sigue intacto en el partido entre Francia y Bélgica. (Foto: Agencias)
El técnico de Francia volvió a demostrar que su talento sigue intacto en el partido entre Francia y Bélgica. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Zinedine Zidane ya no se viste de corto para deslumbrar dentro de una cancha, pero su clase parece no tener fecha de vencimiento. Durante el Francia-Bélgica por la Nations League, el entrenador de los Bleus protagonizó una acción que rápidamente se volvió viral: un control de balón perfecto en plena zona técnica que provocó los aplausos del público en el Stade de France.

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