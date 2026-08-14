La Cobra queda sorprendido con la goleada de Cienciano. Foto: Instagram
La Cobra queda sorprendido con la goleada de Cienciano. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La contundente victoria de Cienciano sobre Botafogo generó reacciones más allá del fútbol peruano. La goleada llamó especialmente la atención del streamer La Cobra, quien puso el resultado en perspectiva al comparar el valor de ambas plantillas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.