La contundente victoria de Cienciano sobre Botafogo generó reacciones más allá del fútbol peruano. La goleada llamó especialmente la atención del streamer La Cobra, quien puso el resultado en perspectiva al comparar el valor de ambas plantillas.

A través de sus redes, el creador de contenido resaltó que el conjunto cusqueño cuenta con un plantel cuyo valor económico está muy por debajo del equipo brasileño. Según sus palabras, Cienciano tiene un valor aproximado de 6 millones de dólares, mientras que Botafogo alcanza los 116 millones.

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“El fútbol no es un deporte de nombres, es un deporte de hombres”

La Cobra utilizó esta diferencia económica para destacar el valor de la actuación de Cienciano y dejó una contundente reflexión sobre la importancia del rendimiento dentro del campo.

“Cienciano acaba de meterle 6 goles a Botafogo. El equipo peruano tiene un valor total de 6 millones de dolares frente a los 116 que vale el Fogao. Esto nos demuestra que el fútbol no es un deporte de nombres, es un deporte de hombres”, señaló.

Para el streamer, la goleada demuestra que el precio de un plantel o el nombre de sus jugadores no garantiza un resultado. La actuación de Cienciano ante Botafogo se convirtió así en un ejemplo de cómo un equipo con menor valor de mercado puede imponerse con contundencia ante un rival mucho más costoso.

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