Por Redacción EC

El momento más esperado por todos los aficionados al fútbol está a la vuelta de la esquina: la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo el 11 de junio y se prolongará hasta el19 de julio, en una edición histórica que, por primera vez, contará con 48 selecciones y tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Un evento de tal envergadura merecía una cobertura de primer nivel, por lo queESPN llegó a un acuerdo para adquirir un paquete de derechos para Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.

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