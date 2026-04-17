El momento más esperado por todos los aficionados al fútbol está a la vuelta de la esquina: la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo el 11 de junio y se prolongará hasta el19 de julio, en una edición histórica que, por primera vez, contará con 48 selecciones y tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Un evento de tal envergadura merecía una cobertura de primer nivel, por lo queESPN llegó a un acuerdo para adquirir un paquete de derechos para Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.

La oferta de ESPN para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Disney+ Plan Premium incluye un total de 30 partidos: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Además, en cada país participante, ESPN en Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos de la selección nacional de ese país, garantizando una cobertura relevante y atractiva para las audiencias locales.

“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, afirmóBruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica. “Como siempre, ESPN complementará la cobertura de los partidos con una oferta única de noticias e información, llevando la Copa del Mundo más allá de la cancha con las voces más reconocidas y análisis en profundidad”.

ESPN está trabajando en una programación de 24 horas para Disney+ Plan Premium diseñada especialmente para la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que incluirá partidos en directo, resúmenes y contenido complementario, presentado por algunas de las voces más reconocidas de la región.

Además de la retransmisión de los partidos, con los mejores talentos a cargo de los comentarios, los análisis y la narración, ESPN está preparando una amplia cobertura en todas sus plataformas, con programación especial y contenido exclusivo que acompañará cada fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.